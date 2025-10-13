Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν εκτίμησε σήμερα ότι «χρειάζεται να διαπραγματευθούμε με το Ισραήλ» προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα μεταξύ των δύο χωρών, που εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση πολέμου, την ώρα που ο πόλεμος στη Γάζα λαμβάνει τέλος.

«Το κράτος του Λιβάνου έχει ήδη διαπραγματευθεί με το Ισραήλ υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών και του ΟΗΕ, [διαπραγματεύσεις] που κατέληξαν στην οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων (...)», δήλωσε ο Λιβανέζος πρόεδρος, σύμφωνα με ανακοίνωση της προεδρίας.

«Τι εμποδίζει αυτό να ξαναγίνει ώστε να επιλύσουμε τα προβλήματα που εκκρεμούν», πρόσθεσε.

«Το γενικό κλίμα» στην περιοχή «είναι προς τον συμβιβασμό, και χρειάζεται να διαπραγματευθούμε», εκτίμησε ο Λιβανέζος πρόεδρος.

Στη διάρκεια ομιλίας σήμερα στο Κοινοβούλιο παρουσία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως η χώρα του διαβλέπει την πιθανότητα γρήγορης επίτευξης νέων συνθηκών ειρήνης με αραβικές ή μουσουλμανικές χώρες.

Σε ομιλία ενώπιον του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, είπε πως «η ειρήνη ανάμεσα στο Ισραήλ και στον Λίβανο είναι δυνατή» και κάλεσε «τη λιβανέζικη κυβέρνηση να ξεκινήσει άμεσες διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ».

Ο Λίβανος εξήλθε τον Νοέμβριο του 2024 από έναν φονικό πόλεμο ανάμεσα στη φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ και το Ισραήλ, που προκάλεσε τον θάνατο 4.000 ανθρώπων.

Παρά την κατάπαυση του πυρός που διαπραγματεύθηκε υπό την αιγίδα κυρίως των ΗΠΑ, το Ισραήλ συνεχίζει τα καθημερινά πλήγματα εναντίον της Χεζμπολάχ και κατέχει πέντε σημεία στο έδαφος του Λιβάνου.

Τον Οκτώβριο του 2022, οι δύο χώρες κατέληξαν σε συμφωνία οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων τους διασφαλίζοντας την κατανομή των υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην ανατολική Μεσόγειο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

