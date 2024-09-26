«Πρόβα» χερσαίας επίθεσης στον Λίβανο πραγματοποίησαν τα στρατεύματα της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας του Ισραηλινού Στρατού.

Σύμφωνα με τις IDF, ισραηλινά στρατεύματα προχώρησαν σε άσκηση προσομοίωσης για χερσαίες επιχειρήσεις και μάχες σε «σύνθετο και ορεινό έδαφος» αρκετά χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο.

The 7th Brigade Completes an Exercise Simulating Maneuvers in Lebanon



This morning (Thursday), an exercise of the 7th Brigade led by the Ground Forces Training Center concluded. The exercise took place a few kilometers from the Lebanese border and trained the troops in… pic.twitter.com/rVOwcdPZ3y — Israel War Room (@IsraelWarRoom) September 26, 2024

Η άσκηση ήταν η τελευταία σε μια σειρά άλλων που διεξήχθησαν από τις IDF για μια πιθανή χερσαία επίθεση στον Λίβανο.

