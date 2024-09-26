Λογαριασμός
«Πρόβα« χερσαίας εισβολής των ισραηλινών δυνάμεων στον Λίβανο - Δείτε βίντεο

Ισραηλινά στρατεύματα προχώρησαν σε άσκηση προσομοίωσης για χερσαίες επιχειρήσεις και μάχες σε «σύνθετο και ορεινό έδαφος» αρκετά χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο

«Πρόβα» χερσαίας επίθεσης στον Λίβανο πραγματοποίησαν τα στρατεύματα της 7ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας του Ισραηλινού Στρατού.

Σύμφωνα με τις IDF, ισραηλινά στρατεύματα προχώρησαν σε άσκηση προσομοίωσης για χερσαίες επιχειρήσεις και μάχες σε «σύνθετο και ορεινό έδαφος» αρκετά χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο.

Η άσκηση ήταν η τελευταία σε μια σειρά άλλων που διεξήχθησαν από τις IDF για μια πιθανή χερσαία επίθεση στον Λίβανο.

TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Ισραήλ Λίβανος
