Στόχος σφοδρών πληγμάτων έγιναν και πάλι σήμερα τα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, όπως μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο του Λιβάνου, λίγη ώρα αφού ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους πολίτες να εκκενώσουν τρεις συνοικίες.

Εκτός από τα προάστια της Βηρυτού, που σφυροκοπούνται σχεδόν καθημερινά, οι ισραηλινές δυνάμεις κάλεσαν τη νύχτα τους κατοίκους να εκκενώσουν πολλές ζώνες του νοτίου Λιβάνου όπου από τις 30 Σεπτεμβρίου διεξάγουν χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον των μαχητών της Χεζμπολάχ.

Πέντε διασώστες προσκείμενοι στη Χεζμπολάχ σκοτώθηκαν, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου.

Αργά το απόγευμα, το πρακτορείο ANI μετέδωσε ότι σημειώθηκαν τουλάχιστον πέντε νέα πλήγματα, τα δύο εκ των οποίων ήταν «σφοδρά» σε δύο συνοικίες στα νότια προάστια της Βηρυτού. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, προκλήθηκαν πυρκαγιές και κτίρια κατέρρευσαν.

Το ΑΝΙ είχε μεταδώσει το πρωί και νωρίς το μεσημέρι ότι χτυπήθηκαν πέντε κτίρια, δύο εκ των οποίων βρίσκονταν στην περιφέρεια της Βηρυτού, στον πυκνοκατοικημένο τομέα Σιγιάχ, όπου υπάρχουν πολλά εμπορικά κέντρα. Η εντολή εκκένωσης ίσχυε και για αυτήν την περιοχή.

Ένας εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Αβισάι Αντράε, είπε ότι η εκκένωση διατάχθηκε επειδή σε κοντινή απόσταση υπήρχαν «εγκαταστάσεις και συμφέροντα συνδεόμενα με τη Χεζμπολάχ».

Ένα βίντεο που αναρτήθηκε σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης αλλά δεν έχει επαληθευτεί από το Γαλλικό Πρακτορείο δείχνει πολίτες να σπεύδουν προς την έξοδο ενός εμπορικού κέντρου στη Χαμζίεχ ενώ από τα μεγάφωνα ακούγονται ανακοινώσεις και ήχοι συναγερμού.

Μια φωτογραφία του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνει έναν πύραυλο που κατέστρεψε ένα ενδεκαώροφο κτίριο στη Σιγιάχ. Σύμφωνα με το ΑΝΙ, πολλοί κάτοικοι κατέφυγαν στη γειτονική, χριστιανική συνοικία Αΐν ελ Ρεμάνεχ.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «σειρά πληγμάτων σε τρομοκρατικά κέντρα διοίκησης της Χεζμπολάχ» στα νότια προάστια της Βηρυτού και ότι «έπληξε τρομοκρατικούς στόχους της Χεζμπολάχ στην περιοχή της Τύρου» μεταξύ των οποίων ήταν «κέντρα διοίκησης» και «εγκαταστάσεις αποθήκευσης όπλων».

Για πρώτη φορά σήμερα Ισραηλινοί στρατιώτες μπήκαν στο χωριό Ντέιρ Μίμας, που απέχει περίπου 2,5 χιλιόμετρα από τα σύνορα. «Εχθρικά αναγνωριστικά, μη επανδρωμένα αεροσκάφη» πετούσαν πάνω από το Ντέιρ Μίμας, το οποίο είναι σχεδόν ερημωμένο, και καλούσαν τους κατοίκους «να μην βγουν από τα σπίτια τους», μετέδωσε το ΑΝΙ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

