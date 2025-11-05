Ισραηλινό πλήγμα προκάλεσε τον θάνατο ενός ανθρώπου μέσα σε αυτοκίνητο σήμερα στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, ενώ το Ισραήλ απειλεί να εντείνει τις επιθέσεις του κατά της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ.

Παρά την κατάπαυση πυρός που συμφωνήθηκε τον Νοέμβριο του 2024, το Ισραήλ συνεχίζει να εξαπολύει τακτικά επιθέσεις στα προπύργια της Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, πλήγμα «είχε ως στόχο αυτοκίνητο στην περιοχή της Τύρου, προκαλώντας τον θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό ενός άλλου».

Η επίθεση έγινε κοντά σε σχολείο, προκαλώντας πανικό στα παιδιά, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ani.

Την Κυριακή, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κατηγόρησε τη Χεζμπολάχ ότι προσπαθεί να «εξοπλιστεί εκ νέου» και ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς κατηγόρησε τον Λιβανέζο πρόεδρο ότι «κωλυσιεργεί» σε ό,τι αφορά τον αφοπλισμό της οργάνωσης.

Ο πρόεδρος Ζοζέφ Αούν επανέλαβε χθες Τρίτη την προσφορά του για διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ και δήλωσε ότι η ισραηλινή πλευρά δεν έχει απαντήσει στην πρότασή του και «συνεχίζει τις επιθέσεις».

Η Χεζμπολάχ είναι ιδιαιτέρως αποδυναμωμένη μετά τον τελευταίο πόλεμο με το Ισραήλ και οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τις πιέσεις στις λιβανικές αρχές για τον αφοπλισμό της, κάτι στο οποίο αντιτίθεται η ισλαμιστική οργάνωση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

