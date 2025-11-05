Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση σε ιταλικό εστιατόριο στο Άρλιγκτον της Βιρτζίνια έκανε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αφήνοντας άφωνους του θαμώνες.

Ο 82χρονος Μπάιντεν εθεάθη να δειπνεί την Κυριακή με τον πρώην επικεφαλής του Πενταγώνου, Λόιντ Όστιν, στο εστιατόριο Carbonara.

Frail-looking Joe Biden spotted dining at Virginia Italian eatery ahead of Election Day https://t.co/6QC9SM9TUg pic.twitter.com/A4UxJcpRtZ — New York Post (@nypost) November 5, 2025

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος τον επόμενο μήνα θα γίνει 83 ετών, εμφανίστηκε δημοσίως αφού ολοκλήρωσε τον περασμένο μήνα αγωγή ακτινοθεραπείας για τον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη σταδίου 4, με τον οποίο διαγνώστηκε τον περασμένο Μάιο.

Κατά την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ο πρώην πρόεδρος φαινόταν αισθητά αδύναμος.

Joe Biden spotted feasting at Italian restaurant in Virginia. pic.twitter.com/8P5ZucCll6 — Daily Mail (@DailyMail) November 4, 2025

Μάλιστα, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ πλαισιωνόταν από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας καθώς προχωρούσε αργά στην εξωτερική βεράντα του εστιατορίου.

Οι έκπληκτοι θαμώνες αναφώνησαν και χειροκρότησαν όταν είδαν τον πρώην πρόεδρο να μπαίνει αργά στο εστιατόριο.

Joe Biden dined at Carbonara in Arlington, VA, on Sunday.



His walking was lurchy and arms barely swung.



It’s a reminder of how MSM and Democrats blatantly lied about his ability to serve.



Never forget how they covered for his physical and cognitive decline.



(metroamir on TT) pic.twitter.com/WvbvxotgAk — Paul A. Szypula 🇺🇸 (@Bubblebathgirl) November 4, 2025

Την καταπονημένη εμφάνιση του πρώην Δημοκρατικού προέδρπυ των ΗΠΑ έσπευσε να σχολιάσει - εκτός των άλλων - και ο συντηρητικός σχολιαστής Πολ Σζιπούλα,

«Το περπάτημά του ήταν ασταθές και τα χέρια του σχεδόν δεν κινούνταν» έγραψε, πέτωνατς πως αυτό αποτελεί «υπενθύμιση του πώς τα ΜΜΕ και οι Δημοκρατικοί είπαν κατάφωρα ψέματα για την ικανότητά του να υπηρετεί».

