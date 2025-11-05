Λογαριασμός
Σπάνια δημόσια εμφάνιση του Τζο Μπάιντεν - Αισθητά αδύναμος μετά από ακτινοθεραπείες (βίντεο)

Ο 82χρονος καρκινοπαθής πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ εθεάθη να δειπνεί σε ιταλικό εστιατόριο στο Άρλιγκτον, με τον πρώην επικεφαλής του Πενταγώνου, Λόιντ Όστιν

Μία σπάνια δημόσια εμφάνιση σε ιταλικό εστιατόριο στο Άρλιγκτον της Βιρτζίνια έκανε ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, αφήνοντας άφωνους του θαμώνες. 

Ο 82χρονος Μπάιντεν εθεάθη να δειπνεί την Κυριακή με τον πρώην επικεφαλής του Πενταγώνου, Λόιντ Όστιν, στο εστιατόριο Carbonara.

Ο Τζο Μπάιντεν, ο οποίος τον επόμενο μήνα θα γίνει 83 ετών, εμφανίστηκε δημοσίως αφού ολοκλήρωσε τον περασμένο μήνα αγωγή ακτινοθεραπείας για τον μεταστατικό καρκίνο του προστάτη σταδίου 4, με τον οποίο διαγνώστηκε τον περασμένο Μάιο. 

Κατά την πρώτη του δημόσια εμφάνιση ο πρώην πρόεδρος φαινόταν αισθητά αδύναμος

Μάλιστα, σύμφωνα με βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ πλαισιωνόταν από πράκτορες της Μυστικής Υπηρεσίας καθώς προχωρούσε αργά στην εξωτερική βεράντα του εστιατορίου.

Οι έκπληκτοι θαμώνες αναφώνησαν και χειροκρότησαν όταν είδαν τον πρώην πρόεδρο να μπαίνει αργά στο εστιατόριο. 

Την καταπονημένη εμφάνιση του πρώην Δημοκρατικού προέδρπυ των ΗΠΑ έσπευσε να σχολιάσει - εκτός των άλλων - και ο συντηρητικός σχολιαστής Πολ Σζιπούλα, 

«Το περπάτημά του ήταν ασταθές και τα χέρια του σχεδόν δεν κινούνταν» έγραψε, πέτωνατς πως αυτό αποτελεί «υπενθύμιση του πώς τα ΜΜΕ και οι Δημοκρατικοί είπαν κατάφωρα ψέματα για την ικανότητά του να υπηρετεί».

