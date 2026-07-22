Έμεινε στο μηδέν το ζευγάρι που ενδιαφέρει τον Παναθηναϊκό για το Conference League

Από το ματς της Σπάρτακ Τρνάβα με την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 θα προκύψει ο αντίπαλος του Παναθηναϊκού για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League.

Για να βρεθεί εκεί το «τριφύλλι», θα πρέπει να περάσει το εμπόδιο της Πάκσι κι εφόσον το καταφέρει αυτό, τότε θα ξέρει και η ομάδα του Νίστρουπ με ποια ομάδα θα κοντραριστεί στη διαδρομή που θα την οδηγήσει πιο κοντά στη League Phase.

Το βράδυ της Τετάρτης οι Σπαρτάκ Τρνάβα και ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 δεν κατάφεραν να πάρουν κάποιο αβαντάζ πρόκρισης, έμειναν στο 0-0 με πολύ μοιρασμένο ματς, με απόλυτα ισορροπημένη κατοχή μπάλας, με διψήφιο αριθμό τελικών δίχως να είναι αυτές φοβερά απειλητικές κι έτσι κρατούν και τον Παναθηναϊκό στο «σκοτάδι».

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