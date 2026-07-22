Ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) τίμησε την οικογένεια ενός από τους τέσσερις Αμερικανούς στρατιωτικούς που σκοτώθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα σε ιρανική επίθεση, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην πόλη Μαριέτα της πολιτείας Τζόρτζια.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι, κατά την τελετή υποδοχής της σορού του 25χρονου ανθυπολοχαγού Tάιλερ Τζέιμς Φίχαν στη βάση της Πολεμικής Αεροπορίας στο Ντόβερ του Ντέλαγουερ, συναντήθηκε με την οικογένειά του και της πρότεινε να επιστρέψει μαζί του στη Τζόρτζια με το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One. Τα μέλη της οικογένειας παρευρέθηκαν στη συνέχεια στην ομιλία του στο Μαριέτα.

«Ήταν ένας γιος που έμοιαζε πραγματικά άψογος, ένας υπέροχος άνθρωπος, όμορφος, χαρισματικός, εξαιρετικά ευφυής και αγαπητός σε όλους», είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Φίχαν.

Ο πρόεδρος ευχαρίστησε δημόσια τη μητέρα, τον πατέρα και τον θείο του στρατιωτικού, οι οποίοι βρίσκονταν στο ακροατήριο.

«Θα κρατήσουμε για πάντα ζωντανή τη μνήμη του Τάιλερ στις καρδιές μας. Θέλω απλώς να σας ευχαριστήσω. Είναι τιμή μας που είστε σήμερα εδώ», δήλωσε ο Τραμπ.

Σε ότι έχει να κάνει με το Ιράν, επανέλαβε αυτά που λέει συχνά:

«Δέχονται τόσο σκληρά χτυπήματα που πλέον θέλουν να καταλήξουν σε συμφωνία. Όμως πιστεύω ότι δεν είναι ακόμη έτοιμοι, γιατί κάθε φορά που συμφωνούν σε κάτι, στη συνέχεια θέλουν να το αλλάξουν, να αλλάξουν τα πάντα. Δεν είναι ακόμη έτοιμοι. Θα είναι πολύ σύντομα.»

Στη συνέχεια και κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Τραμπ επανέλαβε τις προειδοποιήσεις του για τον κομμουνισμό, με το πλήθος να ξεσπά σε αποδοκιμασίες κάθε φορά που ο πρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτήρισε ακροαριστερούς συγκεκριμένους υποψήφιους.

«Η ριζοσπαστική αριστερά προσπαθεί ενεργά να καταστρέψει το μέλλον των παιδιών μας με την καταστροφή που είναι γνωστή ως κομμουνισμός», δήλωσε ο Τραμπ, προκαλώντας ένα κύμα αποδοκιμασιών από το συγκεντρωμένο πλήθος.

Ο πρόεδρος φάνηκε να στρέφεται εναντίον υποψηφίων και ηγετικών στελεχών που αυτοπροσδιορίζονται ως δημοκρατικοί σοσιαλιστές, όπως ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, ασκώντας κριτική στις πολιτικές τους.

«Βλέπετε ότι οι πολιτείες που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς πηγαίνουν όλες προς το χειρότερο», είπε ο Τραμπ. «Πηγαίνουν όλες προς το χειρότερο, επειδή ο κομμουνισμός είναι αποτυχημένος. Ως ιδέα, ως πολιτική, είναι αποτυχημένος. Πάντα ήταν και πάντα θα είναι.»

Πρόσθεσε ακόμη: «Ξέρετε, θέλουν να τα δίνουν όλα δωρεάν σε όλους. Θέλετε δωρεάν ενοίκιο. Θέλετε δωρεάν στέγαση. Θέλετε όλα δωρεάν. Αυτό που δεν λένε είναι ότι έναν χρόνο αργότερα θα υπάρχει απόλυτη εξαθλίωση, αναταραχή και θάνατος.»

«Αυτό δεν είναι σοσιαλδημοκρατία. Αυτοί είναι κομμουνιστές, απλώς με άλλο όνομα, σωστά;» ρώτησε ο Τραμπ.

Πηγή: skai.gr

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