Στη Ρωσία, επιτήδειοι προσπάθησαν να χρησιμοποίησαν μια γάτα για να μεταφέρουν ναρκωτικά σε σωφρονιστικό κατάστημα, στην πόλη Νίζνι Νόβγκοροντ.

Το προσωπικό της ρωσικής σωφρονιστικής υπηρεσίας εντόπισε την Τρίτη, 21 Ιουλίου, το ζώο που χρησιμοποιήθηκε (μάλλον όχι για πρώτη φορά) για τη λαθραία μεταφορά ναρκωτικών στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Νο. 17 στο Νίζνι Νόβγκοροντ.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Σωφρονιστική Υπηρεσία της Ρωσίας (FSIN), ο «παραβάτης» φορούσε δύο αυτοσχέδια υφασμάτινα περιλαίμια. Μέσα σε αυτά ήταν κρυμμένες απαγορευμένες ουσίες που προορίζονταν για κρατούμενους.

Το προσωπικό του σωφρονιστικού καταστήματος εντόπισε τη γάτα πριν εισέλθει στις εγκαταστάσεις. Το ζώο ακινητοποιήθηκε και τα περιλαίμια αφαιρέθηκαν. Στη συνέχεια έφτασε στο σημείο ειδικός χειριστής με εκπαιδευμένο σκύλο ανίχνευσης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι τα περιλαίμια περιείχαν ναρκωτικές ουσίες.

Εκπρόσωποι της FSIN δήλωσαν ότι η γάτα αφέθηκε ελεύθερη, αφού οι αρχές βεβαιώθηκαν ότι δεν είχε υποστεί κανέναν τραυματισμό.

Πηγή: skai.gr

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