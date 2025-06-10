Ο Τραμπ επιλέγει την κλιμάκωση στο Λος Άντζελες

Με αποστολή επιπλέον δυνάμεων απαντά ο Ντ. Τραμπ στις διαδηλώσεις στο Λος Άντζελες. «Δικτάτορα- πρόεδρο» τον αποκαλεί ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ.

Με περαιτέρω κλιμάκωση απαντά ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στις συνεχιζόμενες διαδηλώσεις κατά της αυστηρότερης μεταναστευτικής του πολιτικής στο Λος Άντζελες. Μετά από απόφασή του το υπουργείο Άμυνας κινητοποίησε 2.000 επιπλέον στρατιώτες της Εθνοφρουράς και 700 πεζοναύτες των ενόπλων δυνάμεων. Σε μια εξαιρετικά ασυνήθιστη και αμφιλεγόμενη απόφαση ο αμερικανός πρόεδρος απέστειλε ήδη το περασμένο Σαββατοκύριακο 2.000 εθνοφρουρούς στην Καλιφόρνια, προπύργιο των Δημοκρατικών. Με τις ενέργειές του ο πρόεδρος Τραμπ σπάει, για μια φορά ακόμα, νομικά και πολιτικά ταμπού.

Ο δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ κατηγορεί ανοιχτά τον Τραμπ για «κατάχρηση εξουσίας» κάνοντας λόγο για «διαταραγμένες» φαντασιώσεις ενός προέδρου που προσιδιάζει με δικτάτορα. Κατά την εκτίμηση του κυβερνήτη η αμερικανική κυβέρνηση ξεπερνά κόκκινες γραμμές.

Η Καλιφόρνια έχει ήδη καταθέσει αγωγή κατά της απόφασης Τραμπ να αναλάβει τον έλεγχο της Εθνοφρουράς χωρίς τη συγκατάθεση της Πολιτείας. Ας σημειωθεί ότι μόνο σε περίπτωση πολέμου ή έκτακτης εθνικής ανάγκης επιτρέπεται στον πρόεδρο των ΗΠΑ να αναλάβει τον έλεγχο της Εθνοφρουράς. Ο Νιούσομ ανακοίνωσε επίσης ότι θα προσφύγει στην δικαιοσύνη κατά της ανάπτυξης δυνάμεων του τακτικού στρατού στην Καλιφόρνια.

Τραμπ: Δεν θέλω «εμφύλιο»

Και τη Δευτέρα συνεχίστηκαν στο Λος Άντζελες οι διαδηλώσεις κατά της αυστηρότερης μεταναστευτικής πολιτικής Τραμπ. Οι κινητοποιήσεις ήταν στην αρχή ειρηνικές, μεταδίδει δημοσιογράφος του γερμανικού πρακτορείου ειδήσεων dpa. Οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κρατώντας πανό κατά των ενεργειών της Μεταναστευτικής Υπηρεσίας ICE στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Όταν η αστυνομία άρχισε να απωθεί διαδηλωτές και να καθαρίζει τους γύρω δρόμους, μεμονωμένοι διαδηλωτές πέταξαν μπουκάλια με νερό, στα οποία η αστυνομία απάντησε με σφαίρες από καουτσούκ. Οι αστυνομικοί κάλεσαν τους διαδηλωτές να εγκαταλείψουν την περιοχή και να επιστρέψουν στα σπίτια τους. Ένας από τους αστυνομικούς δήλωσε: «Η κατάσταση είναι χαοτική, αλλά υπό έλεγχο».

Η κινητοποίηση χιλιάδων επιπλέον στρατιωτών έρχεται σε αντίθεση με τις δηλώσεις Τραμπ λίγο πριν γίνει γνωστή η ανάπτυξη 700 πεζοναυτών. Σε συνέντευξη Τύπου δεν θέλησε να αποκλείσει το ενδεχόμενο ανάπτυξης επιπλέον στρατιωτικών δυνάμεων, όταν ρωτήθηκε σχετικά. Μέχρι το απόγευμα της Δευτέρας (τοπική ώρα) εξακολουθούσε να διαβεβαιώνει ότι η Εθνοφρουρά συμβάλλει στην αποκλιμάκωση και ότι απέτρεψε τα χειρότερα. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση δημοσιογράφου ο πρόεδρος Τραμπ διαβεβαίωσε ότι δεν θέλει έναν «εμφύλιο πόλεμο».

Πηγή: dpa

Πηγή: Deutsche Welle

