Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ ξεκαθάρισε την Τετάρτη ότι ο χρόνος -για την ανενεργή πλέον- συμφωνία για την ασφαλή διέλευση σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας έχει παρέλθει.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδίαζε να συζητήσει τη συμφωνία για τα σιτηρά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά το θέμα δεν αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου μετά την επικοινωνία τους.

