Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η Μόσχα διαμηνύει ότι ο χρόνος για τη συμφωνία για τα σιτηρά στη Μαύρη Θάλασσα έχει «περάσει»

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδίαζε να συζητήσει τη συμφωνία για τα σιτηρά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν

Σιτηρά

Ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας Σεργκέι Ριαμπκόφ ξεκαθάρισε την Τετάρτη ότι ο χρόνος -για την ανενεργή πλέον- συμφωνία για την ασφαλή διέλευση σιτηρών μέσω της Μαύρης Θάλασσας έχει παρέλθει.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι σχεδίαζε να συζητήσει τη συμφωνία για τα σιτηρά με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σε τηλεφωνική επικοινωνία, αλλά το θέμα δεν αναφέρθηκε στην ανακοίνωση του Κρεμλίνου μετά την επικοινωνία τους. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Μαύρη Θάλασσα Συμφωνία για τα σιτηρά
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark