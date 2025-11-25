Επίθεση, από άγνωστο μέχρι στιγμής άτομο δέχτηκε στα Σκόπια, o πρώην δημοσιογράφος Βλάντο Πέρεφ, ηγετικό στέλεχος της βουλγαρικής μειονότητας στη Βόρεια Μακεδονία.

Το περιστατικό κατήγγειλε ο ίδιος ο 80χρονος Πέρεφ σε βουλγαρικά μέσα ενημέρωσης. Όπως ανέφερε, ένας άνδρας περίπου 40 ετών του επιτέθηκε μέσα σε κατάστημα στα Σκόπια, χτυπώντας τον στο πρόσωπο και σπάζοντας τα γυαλιά του. Σύμφωνα με τον Πέρεφ, ο δράστης φώναξε: «Εσείς, Βούλγαροι, να πάτε στη Βουλγαρία».

Ο υπουργός Εξωτερικών της Βουλγαρίας, Γκέοργκ Γκεοργκίεφ, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Βλαντιμίρ Πέρεφ και τόνισε πως η Βουλγαρία θα συνεχίσει να τον υποστηρίζει σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, ανακοίνωσε το βουλγαρικό υπουργείο Εξωτερικών.

«Καταδικάζουμε κατηγορηματικά άλλη μια πράξη βίας, μίσους εναντίον ενός Βούλγαρου στη Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας - ένα φαινόμενο, που δυστυχώς τροφοδοτείται από την τρέχουσα κοινωνικοπολιτική ατμόσφαιρα και την αντιβουλγαρική ρητορική» αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών της Βουλγαρίας.

«Αναμένουμε από τις αρμόδιες αρχές της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας να προχωρήσουν άμεσα για τη διερεύνηση του περιστατικού και την τιμωρία του δράστη. Υπενθυμίζουμε ότι η ευρωπαϊκή πορεία της χώρας απαιτεί πλήρη και ευσυνείδητη εφαρμογή του ευρωπαϊκού συμβιβασμού του 2022, συμπεριλαμβανομένου του σεβασμού των κοινών αξιών και της εγγύησης των δικαιωμάτων των Βουλγάρων της Μακεδονίας» προστίθεται στην ανακοίνωση του βουλγαρικού υπουργείου Εξωτερικών.

Θέση για το περιστατικό έλαβε και ο πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ρούμεν Ράντεφ, ο οποίος δήλωσε πως «η Βόρεια Μακεδονία πρέπει να ξεκινήσει αμέσως αποτελεσματική έρευνα και να προχωρήσει σε διώξεις για όλες τις επιθέσεις εναντίον Βούλγαρων, εάν θέλει να συνεχίσει την πορεία της προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Ο πρόεδρος της Βουλγαρίας διευκρίνισε ότι έθεσε προσωπικά το ζήτημα τόσο στην πρόεδρο της Βόρειας Μακεδονίας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα όσο και στον πρωθυπουργό, Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Οι σχέσεις μεταξύ Βουλγαρίας και Βόρειας Μακεδονίας γνωρίζουν ένταση τα τελευταία χρόνια. Οι δύο χώρες έχουν ιστορικές, εθνικές και γλωσσικές διαφορές που διαρκούν δεκαετίες.

Η Σόφια υποστηρίζει ότι η γλώσσα και η ταυτότητα των Σκοπίων έχουν βουλγαρικές ρίζες και δεν προϋπήρχαν του 1945, όταν η περιοχή ενσωματώθηκε στη Γιουγκοσλαβία.

Αντίθετα, η κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας επιμένει ότι η ταυτότητα και η γλώσσα της είναι ξεχωριστές και υφίστανται εδώ και αιώνες.

Τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί περιστατικά βίας και βανδαλισμών που σχετίζονται με ζητήματα εθνικής ταυτότητας, γεγονός που επιβαρύνει το ήδη ευαίσθητο κλίμα. Σε αυτό το πλαίσιο, επιθέσεις κατά μελών της βουλγαρικής κοινότητας στη Βόρεια Μακεδονία λαμβάνουν ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα.

Η Βουλγαρία παρεμπόδιζε την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ. Το καλοκαίρι του 2022, οι τότε κυβερνήσεις των δύο χωρών, μετά από μεσολάβηση της ΕΕ είχαν καταλήξει σε μία συμβιβαστική πρόταση, η οποία προέβλεπε πως η Βουλγαρία θα άρει το βέτο που είχε θέσει στην έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της Βόρειας Μακεδονίας με την ΕΕ, υπό την προϋπόθεση τα Σκόπια να τροποποιήσουν το Σύνταγμά τους προκειμένου να συμπεριληφθεί σε αυτό η βουλγαρική μειονότητα που ζει στη χώρα.

Την πρόταση είχε αποδεχθεί η προηγούμενη κεντροαριστερή κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, όμως δεν μπόρεσε να εξασφαλίσει πλειοψηφία 2/3 στη Βουλή για την τροποποίηση του Συντάγματος, λόγω της εναντίωσης του δεξιού και νυν κυβερνώντος κόμματος της χώρας, VMRO-DPMNE του πρωθυπουργού Χρίστιαν Μίτσκοσκι. Ο τελευταίος αναφέρει ότι η κυβέρνησή του δεν αποδέχεται την πρόταση και δεν πρόκειται να συναινέσει σε μία τέτοια τροποποίηση του Συντάγματος της χώρας.

Τόσο οι Βρυξέλλες όσο και η Σόφια έχουν διαμηνύσει επανειλημμένως, προς τη Βόρεια Μακεδονία πως αυτή θα μπορέσει να ανοίξει τα κεφάλαια των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την ΕΕ , αφού πρώτα τροποποιήσει το Σύνταγμά της.

Σύμφωνα με την τελευταία απογραφή πληθυσμού που πραγματοποιήθηκε то 2021 στη Βόρεια Μακεδονία, οι Βούλγαροι αποτελούν μόλις το 0,2% του πληθυσμού της χώρας (συνολικά 3.500 άτομα), στοιχείο το οποίο η επίσημη Σόφια αμφισβητεί και θεωρεί ότι το ποσοστό των Βούλγαρων στη Βόρεια Μακεδονία είναι κατά πολύ μεγαλύτερο. Η Σόφια θεωρεί ότι η απογραφή έγινε με μεθόδους που δεν διασφάλισαν τη συμμετοχή όλων των Βουλγάρων πολιτών της χώρας και κατηγορεί τα Σκόπια για αποσιώπηση της ιστορικής βουλγαρικής παρουσίας.

Οι προβληματικές σχέσεις της Βόρειας Μακεδονίας με τη Βουλγαρία έχουν επιδεινωθεί ιδιαίτερα με την ανάληψη της εξουσίας στα Σκόπια από το VMRO-DPMNE, τον Ιούνιο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

