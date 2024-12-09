Ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων ανακοίνωσε σήμερα πως ζήτησε από τις συριακές αρχές να διασφαλίσουν πως τα αποθέματα χημικών όπλων είναι ασφαλή, μετά την ανατροπή του Σύρου προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Ο ΟΑΧΟ ανακοίνωσε πως επικοινώνησε με τις αρχές στη Συρία «προκειμένου να υπογραμμίσει την πρωτεύουσα σημασία να εγγυηθούν την ασφάλεια όλων των υλικών και εγκαταστάσεων που σχετίζονται με τα χημικά όπλα» στη χώρα.

Η Συρία δέχθηκε το 2013 να ενταχθεί στον ΟΑΧΟ έπειτα από μία επίθεση με χημικό αέριο, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν 1.400 άνθρωποι κοντά στη Δαμασκό.

Παρέδωσε το δηλωμένο απόθεμά της προκειμένου να καταστραφεί, όμως ο ΟΑΧΟ εξακολουθούσε να εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι η δήλωση που είχε κάνει η Δαμασκός ήταν ημιτελής και ότι εξακολουθούσαν να υπάρχουν όπλα.

«Έως σήμερα (…) η δήλωση των συριακών αρχών σχετικά με το πρόγραμμά τους χημικών όπλων δεν μπορεί να θεωρηθεί ακριβής και πλήρης», επισήμανε ο Οργανισμός για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων.

«Σοβαρές ανησυχίες παραμένουν σχετικά με την πληρότητα της πρωταρχικής δήλωσης της Συρίας και την τύχη μη καταγεγραμμένων σημαντικών ποσοτήτων χημικών όπλων» συμπλήρωσε.

Ο ΟΑΧΟ είπε ότι είναι έτοιμος να εργαστεί με τις συριακές αρχές και άλλους διεθνούς εταίρους για να αντιμετωπίσει αυτές τις ανησυχίες.

Νωρίτερα σήμερα, ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Γκίντεον Σάαρ δήλωσε πως η χώρα του διεξήγαγε πλήγματα το τελευταίο διάστημα για να καταστρέψει «χημικά όπλα» στη Συρία, «προκειμένου να μην πέσουν στα χέρια των εξτρεμιστών».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.