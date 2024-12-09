Διαψεύδει τις αναφορές για παγιδευμένους κρατούμενους στα υπόγεια κελιά στη διαβόητη φυλακή Σεντνάγια στη Δαμασκό η Ένωση Κρατουμένων και Αγνοουμένων στη Φυλακή Saydnaya (ADMSP.

Νωρίτερα η συριακή ομάδα διάσωσης, Λευκά Κράνη, δήλωσε ότι ερευνά αναφορές για κρατούμενους που έχουν παγιδευτεί στη Σεντνάγια.

Ωστόσο, η οργάνωση που έχει συσταθεί για τους φυλακισμένους κρατούμενους της Σεντνάγια εξέδωσε ανακοίνωση, λέγοντας ότι κανένας κρατούμενους δεν παραμένει παγιδευμένος εκεί - πάνω ή κάτω από το έδαφος.

"Δεν υπάρχει καμία αλήθεια για την παρουσία κρατουμένων που

مؤشرات لوجود حياة ومعتقلين تحت الارض في سجن صيدنايا#انقذوا_المعتقلين pic.twitter.com/VUoB8DFIfX — جميل الحسن (@Jamil_Alhasaan) December 9, 2024

έχουν παγιδευτεί υπόγεια και οι πληροφορίες ορισμένων δημοσιευμάτων του Τύπου είναι ανακριβείς", λέει η Ένωση Κρατούμενων και Αγνοουμένων στη Φυλακή Saydnaya (ADMSP).

«Ο σύλλογος και η ομάδα του που βρίσκονται μέσα στη φυλακή Σεντνάγια επιβεβαιώνουν ότι όλες οι εγκαταστάσεις της είναι άδειες από όλους τους κρατούμενους», συνεχίζει, προσθέτοντας ότι ο τελευταίος κρατούμενος από τη φυλακή διασώθηκε χθες.

Η ανακοίνωση έπεται μιας ενημέρωσης από τα Λευκά Κράνη, τα οποία νωρίτερα ανέφεραν ότι δεν είχαν βρει στοιχεία για παγιδευμένους ανθρώπους σε μυστικές υπόγειες εγκαταστάσεις μέχρι στιγμής .



Πηγή: skai.gr

