Δεν υπάρχουν παγιδευμένοι κρατούμενοι στη Σεντνάγια, ανακοίνωσε η οργάνωση για την απελευθέρωση των φυλακισμένων

Δεν υπάρχει καμία αλήθεια για την παρουσία κρατουμένων που έχουν παγιδευτεί υπόγεια και οι πληροφορίες ορισμένων δημοσιευμάτων του Τύπου είναι ανακριβείς, ανακοίνωσε η Ένωση Κρατούμενων και Αγνοουμένων στη Φυλακή Σεντνάγια

Σεντνάγια

Διαψεύδει τις αναφορές για παγιδευμένους κρατούμενους στα υπόγεια κελιά στη διαβόητη φυλακή Σεντνάγια στη Δαμασκό η  Ένωση Κρατουμένων και Αγνοουμένων στη Φυλακή Saydnaya (ADMSP.

Νωρίτερα η συριακή ομάδα διάσωσης, Λευκά Κράνη, δήλωσε ότι ερευνά αναφορές για κρατούμενους που έχουν παγιδευτεί στη Σεντνάγια.

Ωστόσο, η οργάνωση που έχει συσταθεί για τους φυλακισμένους κρατούμενους της Σεντνάγια εξέδωσε ανακοίνωση, λέγοντας ότι κανένας κρατούμενους  δεν παραμένει παγιδευμένος εκεί - πάνω ή κάτω από το έδαφος.

"Δεν υπάρχει καμία αλήθεια για την παρουσία κρατουμένων που

έχουν παγιδευτεί υπόγεια και οι πληροφορίες ορισμένων δημοσιευμάτων του Τύπου είναι ανακριβείς", λέει η Ένωση Κρατούμενων και Αγνοουμένων στη Φυλακή Saydnaya (ADMSP).

«Ο σύλλογος και η ομάδα του που βρίσκονται μέσα στη φυλακή Σεντνάγια επιβεβαιώνουν ότι όλες οι εγκαταστάσεις της είναι άδειες από όλους τους κρατούμενους», συνεχίζει, προσθέτοντας ότι ο τελευταίος κρατούμενος από τη φυλακή διασώθηκε χθες.

Η ανακοίνωση έπεται μιας ενημέρωσης από τα Λευκά Κράνη, τα οποία νωρίτερα ανέφεραν ότι δεν είχαν βρει στοιχεία για παγιδευμένους ανθρώπους σε μυστικές υπόγειες εγκαταστάσεις μέχρι στιγμής . 
 

Πηγή: skai.gr

