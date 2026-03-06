Αδικαιολόγητη η επίθεση στο Ιράν λένε οι Γερμανοί

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Το 58% των Γερμανών θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, ενώ μόνο το 25% την υποστηρίζει, σύμφωνα με δημοσκόπηση DeutschlandTrend.

Η εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην Γερμανία έχει μειωθεί σημαντικά, στο 15% και 17% αντίστοιχα, ενώ η εμπιστοσύνη προς τη Ρωσία είναι ακόμα χαμηλότερη, μόλις 12%.

Η Γαλλία και η Βρετανία θεωρούνται οι πιο έμπιστοι σύμμαχοι της Γερμανίας, με ποσοστά εμπιστοσύνης 82% και 75% αντίστοιχα.

Οι ψηφοφόροι της Αριστεράς και των Πρασίνων είναι πιο επικριτικοί προς τις ΗΠΑ, ενώ το 37% των ψηφοφόρων της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία βλέπει ως έμπιστο σύμμαχο τις ΗΠΑ.

Η γερμανική κοινή γνώμη διαφωνεί ξεκάθαρα με την επίθεση των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν, ενώ ενισχύονται οι φόβοι για εξάπλωση του πολέμου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση DeutschlandTrend του Ινστιτούτου infratest dimap για λογαριασμό του τηλεοπτικού δικτύου ARD, το 58% των Γερμανών θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση. Μόλις το 25% τη θεωρεί δικαιολογημένη.



Το ποσοστό αυτό είναι πάντως «καλύτερο» από εκείνο που αφορούσε τη συλλογική εκτίμηση για την επέμβαση στη Βενεζουέλα και τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, που θεώρησε αδικαιολόγητη το 72%. Αυτά έχουν αντίκτυπο και στην εμπιστοσύνη προς τις ΗΠΑ που έχει μειωθεί στο 15%, ενώ στο 17% έχει πέσει και η εμπιστοσύνη προς το Ισραήλ. Ακόμα πιο χαμηλά, μόλις στο 12%, είναι η εμπιστοσύνη προς τη Ρωσία. Ως πιο έμπιστοι εταίροι σύμμαχοι θεωρούνται η Γαλλία (82%) και η Βρετανία (75%).



Πιο επικριτικοί απέναντι στις ΗΠΑ εμφανίζονται οι ψηφοφόροι της Αριστεράς και των Πρασίνων. Αντιθέτως, είναι εντυπωσιακό ότι το 37% των ψηφοφόρων της ακροδεξιάς Εναλλακτικής για τη Γερμανία (AfD) θεωρεί έμπιστο σύμμαχο τις ΗΠΑ του Τραμπ.

Πλανήτης υπό απειλή

Οι κάτοικοι της Γερμανίας σε ποσοστό 77% θεωρούν ως απειλητική την πολιτική κατάσταση παγκοσμίως. Το αντίστοιχο ποσοστό ήταν το 2022 στο 54%. Ο φόβος είναι ότι ο πόλεμος θα μπορούσε να επεκταθεί και σε άλλες χώρες. Ένα ποσοστό της τάξης του 71% εκφράζει την ανησυχία του για τον άμαχο πληθυσμό του Ιράν. Το 80% εκφράζει φόβους για τις οικονομικές συνέπειες και τις αρνητικές επιπτώσεις στο παγκόσμιο εμπόριο.



Την ίδια στιγμή, υποχωρεί ελαφρώς ο φόβος για «διάχυση» του πολέμου της Ουκρανίας, ενώ η εμπιστοσύνη προς την Ουκρανία έχει μειωθεί στο 39%.

Μικρή άνοδος για τους Χριστιανοδημοκράτες

Σε ό,τι αφορά την πρόθεση ψήφου, φαίνεται ότι οι πολεμικές εξελίξεις βοήθησαν τους Χριστιανοδημοκράτες του καγκελάριου Μερτς να βελτιώσουν ελαφρώς τα ποσοστά τους και να βρίσκονται στο 28%. Η AfD υποχώρησε λίγο στο 23% και ακολουθούν οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) με 14%, οι Πράσινοι με 13% και η Αριστερά (Die Linke) με 9%.



Ένα ποσοστό μόλις 25% δηλώνει ικανοποιημένο από τη μέχρι τώρα λειτουργία της κυβέρνησης Μερτς. Μόλις το 19% θεωρεί καλή τη συνεργασία των δύο κυβερνητικών κομμάτων, Χριστιανοδημοκρατών και Σοσιαλδημοκρατών, και μόλις το 18% βλέπει θετικά τα χειροπιαστά αποτελέσματα της νέας διακυβέρνησης.



Πηγή: ARD

Πηγή: Deutsche Welle

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.