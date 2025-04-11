Στάρμερ: Ψήφιση νόμου για να τεθεί υπό κρατικό έλεγχο μια χαλυβουργία της British Steel

Το βρετανικό κοινοβούλιο θα ψηφίσει αύριο έναν νόμο έκτακτης ανάγκης που θα επιτρέψει στην κυβέρνηση να «πάρει τον έλεγχο» ενός εργοστασίου χάλυβα, που ανήκει στην British Steel, θυγατρική της κινεζικής Jingye, ανακοίνωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.

Το εργοστάσιο βρισκόταν αντιμέτωπο με επικείμενο κλείσιμο.

Το νομοσχέδιο έχει ως στόχο την «ανάληψη του ελέγχου του εργοστασίου και τη διατήρηση όλων των βιώσιμων επιλογών», δήλωσε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι το μέλλον της British Steel «βρισκόταν σε κίνδυνο», όπως και η οικονομική ασφάλεια της χώρας.

Η βρετανική κυβέρνηση είχε ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα ότι θα θέσει προς συζήτηση κατεπειγόντως αύριο νομοσχέδιο για την «προστασία» της British Steel.

Βουλευτές επέστρεψαν από τις πασχαλινές τους διακοπές για να μεταβούν στη Βουλή των Κοινοτήτων για τη συζήτηση του νομοσχεδίου που «δίνει στην κυβέρνηση την εξουσία να διευθύνει χαλυβουργικές επιχειρήσεις στην Αγγλία», τόνισε ένας εκπρόσωπος του πρωθυπουργού.

Ο εκπρόσωπος είπε ότι η κυβέρνηση θα χρησιμοποιήσει αυτή την εξουσία «για να προστατεύσει την τοποθεσία του εργοστασίου στο Σκάνθορπ» (βόρεια Αγγλία) που ανήκει στην British Steel, όπου κινδυνεύουν μεταξύ 2.000 και 2.700 θέσεις εργασίας.

«Όλες οι επιλογές παραμένουν στο τραπέζι», είπε, ενώ ορισμένα βρετανικά ΜΜΕ είχαν ήδη κάνει λόγο για πιθανή κρατικοποίηση.

Η British Steel, η οποία απασχολεί συνολικά 3.500 εργαζόμενους στην Αγγλία, ανακοίνωσε στα τέλη Μαρτίου την πρόθεσή της να κλείσει τις δύο υψικαμίνους και τις εργασίες χαλυβουργίας της έως τις αρχές Ιουνίου στο Σκάνθορπ. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι οι δύο υψικάμινοι, οι τελευταίοι στην Αγγλία, δεν αποφέρουν πλέον κέρδη.

Ισχυρίζεται ότι χάνει 700.000 λίρες (814.000 ευρώ) την ημέρα λόγω των «πολύ δύσκολων» συνθηκών της αγοράς.

Αυτή η βρετανική πρώην ναυαρχίδα αντιμετώπιζε δυσκολίες εδώ και χρόνια. Σώθηκε από τη χρεοκοπία από την κινεζική εταιρεία το 2020.

Η ανακοίνωση για το κλείσιμο των υψικαμίνων έρχεται εν μέσω ενός εμπορικού πολέμου με τις ΗΠΑ. Η Ουάσινγκτον επέβαλε δασμούς 25% στον χάλυβα και το αλουμίνιο, οι οποίοι τέθηκαν σε ισχύ στα μέσα Μαρτίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

