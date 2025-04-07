Οι τελωνειακοί δασμοί που επέβαλε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε ορισμένες αφρικανικές χώρες, εκ των οποίων 50% σε βάρος του Λεσότο, «απειλούν δεκαετίες αμοιβαίως επωφελούς εμπορίου και συνεργασίας», ανακοίνωσε σήμερα η Αφρικανική Ένωση (ΑΕ).

Η Αφρικανική Ένωση «παροτρύνει τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν αυτήν την απόφαση που απειλεί δεκαετίες αμοιβαίως επωφελούς εμπορίου και συνεργασίας», επισημαίνει σε ένα μήνυμα που εστάλη στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ο Νουούρ Μοχαμούντ Σεέχ, εκπρόσωπος Τύπου του προέδρου της Επιτροπής της ΑΕ.

Πολλές χώρες της ηπείρου επλήγησαν από τους τελωνειακούς δασμούς που ανακοινώθηκαν την περασμένη εβδομάδα από τον επικεφαλής του αμερικανικού κράτους, πολύ πάνω από το νέο κατώτατο όριο του 10% που κήρυξε η Ουάσιγκτον: 47% για τη Μαδαγασκάρη, 40% για τον Μαυρίκιο, 37% για την Μποτσουάνα, 30% για την Ισημερινή Γουϊνέα και 30% για τη Νότια Αφρική.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής της ΑΕ, ο Μαχαμούντ Αλί Γιουσούφ δήλωσε πως «πιστεύει στην οικοδόμηση γεφυρών όχι φραγμών και παραμένει αποφασισμένος να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ προκειμένου να προωθήσει αμοιβαίως επωφελείς συνεργασίες», σύμφωνα με τον εκπρόσωπο Τύπου του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

