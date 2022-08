Τέσσερις άνθρωποι σε κρίσιμη κατάσταση από κεραυνό που έπεσε κοντά στον Λευκό Οίκο- Δείτε βίντεο

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση από κεραυνό που έπεσε κοντά στον Λευκό Οίκο. Ο κεραυνός έπεσε στην Πλατεία Λαφαγιέτ απέναντι από τον Λευκό Οίκο, χθες, κατά τη διάρκεια σφοδρής καταιγίδας.

Οι τέσσερις άνθρωποι, δύο άντρες και δύο γυναίκες, στέκονταν κοντά σε ένα δέντρο που βρίσκεται λίγα μέτρα μακριά από τον φράχτη που περιβάλλει την προεδρική κατοικία και τα γραφεία. Μεταφέρθηκαν σε τοπικό νοσοκομείο και δίνουν μάχη για τη ζωή τους.

Φωτογραφίες και βίντεο αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

WATCH: Fox weather camera captured this incredible lightning strike around the time the 4 people were struck near White House. https://t.co/9liRqW7tqx @fox5dc pic.twitter.com/fsXTKCpYQq