Η Λευκορωσία ανακοίνωσε σήμερα Δευτέρα πως ο στρατός της συμμετέχει στο δεύτερο στάδιο των ρωσικών γυμνασίων που διέταξε ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν για εξάσκηση στην ανάπτυξη τακτικών πυρηνικών όπλων.

Η πρώτη φάση των γυμνασίων πραγματοποιήθηκε στη νότια Ρωσία τον περασμένο μήνα, σε αυτό που σύμφωνα με αναλυτές ήταν ένα προειδοποιητικό σήμα από τον Πούτιν για να αποτρέψει τη Δύση από το να εμπλακεί περισσότερο στον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Λευκορώσος υπουργός Άμυνας αντιστράτηγος Βίκτορ Χρενίν υποστήριξε πως τα γυμνάσια είναι ένα προληπτικό μέτρο προκειμένου να «αυξήσουμε την ετοιμότητά μας για χρήση των λεγόμενων ανταποδοτικών όπλων».

«Τώρα, περισσότερο από ποτέ πριν, είμαστε αποφασισμένοι να απαντήσουμε σε οποιεσδήποτε απειλές που τίθενται τόσο στη χώρα μας όσο και στο Ενωσιακό Κράτος» της Ρωσίας και της Λευκορωσίας, είπε.

Δεν είπε πού πραγματοποιούνται τα γυμνάσια ή τι είδους όπλα χρησιμοποιούνται. Η Λευκορωσία έχει σύνορα με τρεις χώρες του ΝΑΤΟ -- την Πολωνία, τη Λιθουανία και τη Λετονία.

«Δεν έχουμε σκοπό να προκαλέσουμε οποιαδήποτε ένταση σε θέματα περιφερειακής ασφάλειας. Δεν προβάλλουμε συναφείς στρατιωτικές απειλές σε τρίτες χώρες ή σε οποιονδήποτε άλλον», πρόσθεσε το Κρεμλίνο.

«Είμαστε ένα ειρηνικό κράτος, δεν απειλούμε ούτε επιδιώκουμε αντιπαράθεση με οποιονδήποτε, αλλά θα είμαστε έτοιμοι για δράση αν χρειαστεί!»

Ο Πούτιν και ο Λευκορώσος ηγέτης Αλεξάντερ Λουκασένκο ανακοίνωσαν πέρυσι πως η Ρωσία μετακινούσε ένα μέρος των τακτικών πυρηνικών όπλων της στη Λευκορωσία. Πρόκειται για εκρηκτικές κεφαλές που έχουν σχεδιαστεί για χρήση στο πεδίο της μάχης, σε αντίθεση με στρατηγικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς που σκοπό έχουν την καταστροφή ολόκληρων πόλεων.

Ορισμένοι Δυτικοί αναλυτές πιστεύουν πως τα τακτικά πυρηνικά όπλα έχουν αποκτήσει μεγαλύτερη σημασία στη σκέψη της Μόσχας αφότου ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, όπου οι συμβατικές δυνάμεις της πολέμησαν τα πρώτα δύο χρόνια.

Θεωρητικά η χρήση ενός τέτοιου όπλου μπορεί να προκαλέσει σοκ στη Δύση, χωρίς απαραίτητα να οδηγήσει στο να ξεσπάσει ολοκληρωτικός πυρηνικός πόλεμος, αν και ο κίνδυνος να πυροδοτηθεί ένας κύκλος κλιμάκωσης θα ήταν τεράστιος. Από την πρώτη ημέρα του πολέμου, ο Πούτιν έχει προειδοποιήσει κατ' επανάληψη τη Δύση για το μέγεθος και την ισχύ του πυρηνικού οπλοστασίου της Ρωσίας.

Προσώρας δεν υπάρχουν πληροφορίες από τη Ρωσία σχετικά με τα γυμνάσια με τη Λευκορωσία, αν και η Μόσχα είχε ανακοινώσει νωρίτερα την πραγματοποίησή τους.

Η πρώτη φάση έλαβε χώρα τον περασμένο μήνα στην επαρχία Αχτουμπίνσκ της νότιας Ρωσίας, σύμφωνα με εντοπισμό γεωγραφικής θέσης που επιβεβαιώθηκε από το Reuters, και περιελάμβανε πυραύλους Iskander και Kinzhal.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε τον περασμένο μήνα πως ελπίζει πως τα γυμνάσια θα «δροσίσουν τα θερμόαιμα κεφάλια στις δυτικές πρωτεύουσες» αφού ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο αποστολής Ευρωπαίων στρατιωτών για να πολεμήσουν τη Μόσχα στην Ουκρανία και ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον είπε πως το Κίεβο έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει όπλα που του προμηθεύει το Λονδίνο προκειμένου να πλήττει στόχους μέσα στη Ρωσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

