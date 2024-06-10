Η οικονομία, η μετανάστευση και οι διεθνείς συγκρούσεις ήταν τα κορυφαία ζητήματα που αποτέλεσαν το κριτήριο με το οποίο ψήφισαν οι Ευρωπαίοι πολίτες στις ευρωεκλογές, σύμφωνα με στοιχεία που προέρχονται από τα μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Οι εκλογές για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ολοκληρώθηκαν το βράδυ της Κυριακής με κέρδη για τα εθνικιστικά και ευρωσκεπτικιστικά κόμματα που έκαναν εκστρατεία με επίκεντρο τη μετανάστευση, την οικονομία και την κατάργηση των πράσινων πολιτικών.

Η βελτίωση της οικονομίας και η μείωση του πληθωρισμού κατατάσσονται στην πρώτη θέση των ζητημάτων που απασχόλησαν τους ψηφοφόρους σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές, σύμφωνα με έρευνες.

Οι διεθνείς συγκρούσεις, ο πόλεμος και η μετανάστευση έρχονται στη δεύτερη θέση των ζητημάτων που αποτελούν πηγή ανησυχίας για τους πολίτες σε δημοσκόπηση 6.000 πολιτών στις πέντε μεγαλύτερες πληθυσμιακά χώρες της ΕΕ, Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία συν τη Σουηδία.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου, την ημέρα που ξεκίνησε η ψηφοφορία για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Οι ερωτηθέντες κατέταξαν την κλιματική αλλαγή στην πέμπτη θέση στη λίστα των θεμάτων που επηρέασαν την ψήφο τους, πίσω από τη «μείωση της ανισότητας» που κατέλαβε την τέταρτη θέση.

Τα κόμματα των Πρασίνων της Ευρώπης ήταν μεταξύ των μεγαλύτερων χαμένων στις εκλογές της ΕΕ, με τα αρχικά αποτελέσματα να υποδηλώνουν ότι θα συγκεντρώσουν 53 έδρες, 18 λιγότερες από όσες κέρδισαν στις εκλογές του 2019.

Ωστόσο, η κλιματική αλλαγή κατέλαβε την τρίτη θέση στη Σουηδία και την Ισπανία, η οποία έχει βρεθεί αντιμέτωπη με ξηρασίες χρόνων που έγιναν πιο έντονες λόγω της κλιματικής αλλαγής.

Στη Γαλλία, την Ιταλία και την Πολωνία, οι ψηφοφόροι ανέφεραν ότι η οικονομία αποτέλεσε το κριτήριο που καθόρισε την επιλογή τους. Το μεταναστευτικό ζήτημα ήρθε στη δεύτερη θέση στη Γαλλία, ενώ αντιθέτως ο πόλεμος ήταν το δεύτερο πιο σημαντικό ζήτημα που καθόρισε την ψήφο των Ιταλών και των Ισπανών.

Οι Γερμανοί ερωτηθέντες ανέφεραν τη μετανάστευση και τους αιτούντες άσυλο ως την κύρια ανησυχία τους, με τους πολέμους και τις οικονομικές ανησυχίες να έπονται αμέσως μετά.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.