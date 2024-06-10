Η απόφαση σοκ του Γάλλου Προέδρου Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες βουλευτικές εκλογές μετά τη συντριπτική ήττα του κόμματός του στις ευρωεκλογές, καθώς και η επιτυχία της ακροδεξιάς, έγινε πρωτοσέλιδο.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ στην καθιερωμένη του ενημέρωση ήταν ξεκάθαρος ότι η Ρωσία παρακολουθεί τις εξελίξεις στη Γαλλία.

«Παρά το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα διατηρούν την ηγετική τους θέση, με την πάροδο του χρόνου τα δεξιά κόμματα θα χτυπήσουν τα τακούνια τους», δήλωσε ο Πεσκόφ.

Με τον Εμανουέλ Μακρόν να πρωτοστατεί πρόσφατα στην πρωτοβουλία για την ανάπτυξη δυτικών δυνάμεων στην Ουκρανία, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι η Ρωσία υποδέχθηκε με ενθουσιασμό την απόφαση αυτή του Γάλλου προέδρου να προκηρύξει εκλογές.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ δήλωσε ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν, εν μέρει, την «ακατάλληλη πολιτική» και των δύο ηγετών να στηρίζουν την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία.

«Ώρα να αποσυρθούν. Στον στάχτη της ιστορίας!», ανέφερε ο Μεντβέντεφ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X.

Ο επικεφαλής της Κρατικής Δούμας της Ρωσίας Βιάτσεσλαβ Βολοντίν έγραψε στο Telegram ότι «ο Μακρόν και ο Σολτς προσκολλώνται στην εξουσία με την τελευταία τους εναπομείνασα δύναμη», αδράττοντας έτσι την ευκαιρία να χτυπήσει και τον Γερμανό καγκελάριο Όλαφ Σολτς, του οποίου οι Σοσιαλιστές ήρθαν τρίτοι πίσω από τους AfD.

«Το σωστό θα ήταν να παραιτηθούν και να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τους πολίτες τους», είπε ο Βολοντίν, ο οποίος προεδρεύει της κάτω βουλής του ρωσικού κοινοβουλίου από το 2016.

Σύμφωνα με τον Βολοντίν, τα αποτελέσματα των εκλογών τόσο στη Γαλλία όσο και στη Γερμανία δεν προκάλεσαν έκπληξη, δεδομένου ότι όπως είπε «η οικονομία είναι στάσιμη, υπάρχει μια μεταναστευτική κρίση και οι χώρες εμπλέκονται σε πόλεμο στην Ουκρανία ενάντια στα δικά τους εθνικά συμφέροντα».

Ο φιλο-ρώσος αναλυτής Σεργκέι Μάρκοφ συνέδεσε με παρόμοιο τρόπο το αποτέλεσμα στη Γαλλία με την πλήρη εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

«Ελπίζω ο Μακρόν να καταλάβει ότι οι Γάλλοι τον απορρίπτουν επειδή υποδαυλίζει τον πόλεμο κατά της Ρωσίας στην Ουκρανία», είπε ειρωνικά ο Μάρκοφ, πρώην σύμβουλος του Κρεμλίνου. «Αλλά ίσως επιλέξει την κλιμάκωση και να ξεκινήσει έναν πόλεμο του ΝΑΤΟ με τη Ρωσία» πρόσθεσε.

Από την πλευρά του το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες «εκφράστηκαν ενάντια στην πορεία που ακολούθησαν οι Βρυξέλλες, αλλά δε θα ακουστούν».

Υπό την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να λαμβάνει «αντιλαϊκά μέτρα», όπως οι ενταξιακές συνομιλίες της ΕΕ με την Ουκρανία, και να αναζητά νέους τρόπους για να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία, πρόσθεσε το άρθρο του TASS.

«Τα κόμματα που αντιτίθενται στις κυρώσεις στη Ρωσία αυξάνονται στις εκλογές της ΕΕ», έγραψε τη Δευτέρα η προπαγανδιστική πλατφόρμα μέσων ενημέρωσης RT και επισήμανε ότι η πολιτική αντίπαλος του Μακρόν, Μαρίν Λεπέν, είναι κατά στο να χρησιμοποιηθούν δυτικά όπλα στην Ουκρανία για χτυπήματα σε ρωσικό έδαφος και έχει εκφραστεί κατά των κυρώσεων.

Με δυσοίωνο τόνο, ο Ράιμπαρ, ένας εξέχων στρατιωτικός blogger με περισσότερους από ένα εκατομμύριο οπαδούς στο Telegram, προειδοποίησε τα ακροδεξιά κόμματα στην Ευρώπη ότι θα αντιμετωπίσουν «έναν νέο γύρο καταστολής και πίεσης».

«Κάποιοι, στο πλαίσιο της αυξανόμενης δυσαρέσκειας για την υποστήριξη της λεγόμενης Ουκρανίας, θα κατηγορηθούν ότι συμπαθούν τη Ρωσία και κάποιοι θα διωχθούν», έγραψε ο Ράιμπαρ, αναφερόμενος στο πρόσφατο σκάνδαλο Russiagate που εμπλέκει ακροδεξιούς πολιτικούς στη Γερμανία.

Σε ορισμένα μέρη ο τόνος ήταν ελαφρώς πιο συγκρατημένος. «Δεν έχει γίνει επανάσταση», έγραψε στο Telegram το think tank Russia in Global Affairs, το οποίο συμβουλεύει το Κρεμλίνο για την εξωτερική πολιτική.

Αλλά πρόσθεσε ότι «Ο Μακρόν έθεσε το ουκρανικό ζήτημα και την υπόσχεση να παρέμβει στρατιωτικά στο επίκεντρο της εκστρατείας του… Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι αυτό δεν κατάφερε να ενθουσιάσει τους ψηφοφόρους».

