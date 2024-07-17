Η Λευκορωσία, παραδοσιακά στενή σύμμαχος της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα πως θα εισαγάγει καθεστώς βίζας 90 ημερών για τους πολίτες 35 ευρωπαϊκών χωρών σε μια ένδειξη πως το Μινσκ μπορεί να επιθυμεί να μειώσει τις εντάσεις με τη Δύση.

Βάσει της νέας πολιτικής, πολίτες των 35 χωρών που αναφέρονται στον κατάλογο --περιλαμβανομένης της Γερμανίας, της Βρετανίας και της Γαλλίας-- θα μπορούν να εισέρχονται στη Λευκορωσία με ειδική βίζα και να μένουν εκεί έως 90 ημέρες τον χρόνο.

Τώρα οι ταξιδιώτες από αυτές τις χώρες μπορούν να παραμείνουν στη Λευκορωσία μόνο για 30 ημέρες και θα πρέπει να έρθουν στη χώρα μέσω του αεροδρομίου του Μινσκ.

Η νέα πολιτική τίθεται σε ισχύ μεθαύριο, Παρασκευή, ανέφερε σε μια ανακοίνωση η εθνική υπηρεσία συνόρων.

Το Μινσκ υπόκειται σε κυρώσεις της Δύσης αφότου ο πρόεδρος Αλεξάντερ Λουκασένκο, που βρίσκεται στην εξουσία από το 1994 και είναι στενός σύμμαχος του ηγέτη του Κρεμλίνου Βλαντίμιρ Πούτιν, επέτρεψε στη Ρωσία να χρησιμοποιήσει το έδαφος της Λευκορωσίας προκειμένου να στείλει χιλιάδες στρατιώτες στην Ουκρανία το 2022.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Λουκασένκο απέσυρε τους στρατιώτες που είχαν αναπτυχθεί στα σύνορα με την Ουκρανία, στέλνοντας το σήμα ότι οι εντάσεις με το Κίεβο μπορεί να υποχωρούν.

"... Δεν υπάρχουν τώρα δυσκολίες με τους Ουκρανούς και ελπίζω πως δεν θα υπάρξει καμία", δήλωσε ο Λουκασένκο, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων BelTA.

Η Λευκορωσία έχει τώρα ένα καθεστώς χορήγησης βίζας 90 ημερών με γειτονικές χώρες και με τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λετονία, Λιθουανία και Πολωνία.

Την περασμένη εβδομάδα η Λετονία απαγόρευσε σε επιβατικά αυτοκίνητα με λευκορωσικές πινακίδες κυκλοφορίας να εισέρχονται στο έδαφός της, στο πλαίσιο μιας νέας δέσμης κυρώσεων της ΕΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

