Η Air France και η Airbus κρίθηκαν ένοχες για ανθρωποκτονία εξ αμελείας για τη συντριβή αεροσκάφους το 2009, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 228 ανθρώπους.

Το Εφετείο του Παρισιού έκρινε την αεροπορική εταιρεία και την κατασκευάστρια εταιρεία αεροσκαφών ένοχες για εταιρική ανθρωποκτονία εξ αμελείας για το περιστατικό, κατά το οποίο η πτήση AF447 μεταξύ Ρίο ντε Τζανέιρο και Παρισιού συνετρίβη στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Το επιβατικό αεροσκάφος υπέστη απώλεια στήριξης (stall) κατά τη διάρκεια καταιγίδας και βυθίστηκε στο νερό, σκοτώνοντας όλους τους επιβαίνοντες.

Δικαστήριο είχε προηγουμένως απαλλάξει τις εταιρείες τον Απρίλιο του 2023, αλλά κρίθηκαν ένοχες μετά από αυτή την έφεση.

Συγγενείς ορισμένων εκ των επιβατών, στους οποίους περιλαμβάνονταν κυρίως Γάλλοι, Βραζιλιάνοι και Γερμανοί υπήκοοι, συγκεντρώθηκαν για να ακούσουν την ετυμηγορία την Τετάρτη.

Από τις εταιρείες ζητήθηκε να καταβάλουν το μέγιστο πρόστιμο, 225.000 ευρώ (261.720 δολάρια, 194.500 λίρες) η καθεμία – ωστόσο ορισμένες από τις οικογένειες των θυμάτων επέκριναν το ποσό αυτό ως μια συμβολική ποινή.

Πηγή: skai.gr

