Ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρινκέβιτς πρότεινε το Σάββατο τον βουλευτή της αντιπολίτευσης Άντρις Κούλμπεργκς για τη θέση του επόμενου πρωθυπουργού, μετά την παραίτηση της Εβίκα Σιλίνια, σύμφωνα με το Reuters.

Η Σιλίνια δήλωσε την Πέμπτη ότι αποχωρεί από τη θέση της, προκαλώντας την κατάρρευση του κυβερνητικού συνασπισμού, μόλις λίγους μήνες πριν από τις εκλογές του Οκτωβρίου.

Ο Κούλμπεργκς, ο οποίος ανήκει στην «Ενωμένη Λίστα», έναν συνασπισμό μικρότερων κομμάτων που αποτελεί τη μεγαλύτερη παράταξη της αντιπολίτευσης στο κοινοβούλιο, θα αναλάβει καθήκοντα εάν εγκριθεί ο ίδιος και το υπουργικό του συμβούλιο από τους βουλευτές.

«Λαμβάνοντας υπόψη τα πρόσφατα γεγονότα, θεωρώ ότι ο νέος πρωθυπουργός πρέπει να προέρχεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης», δήλωσε ο Ρίνκεβιτς σε συνέντευξη Τύπου.

Η Σιλίνια είχε αποπέμψει το περασμένο Σαββατοκύριακο τον Υπουργό Άμυνας, Άντρις Σπρουντς, μετά την πτώση και έκρηξη δύο ουκρανικών drones σε δεξαμενή πετρελαίου στη Λετονία, αφού προηγουμένως είχαν παρεκκλίνει της πορείας τους μέσω Ρωσίας. Αυτό ήταν το πιο πρόσφατο από μια σειρά παρόμοιων περιστατικών που έχουν σημειωθεί στα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, τη Λετονία, την Εσθονία και τη Λιθουανία.

Ο λετονικός στρατός δήλωσε ότι απέτυχε να εντοπίσει τα drones κατά τη διέλευσή τους από τη Ρωσία, με τη Σιλίνια να επιρρίπτει ευθύνες στον Σπρουντς για καθυστέρηση στην ανάπτυξη συστημάτων προστασίας από drones.

Σε απάντηση, το κόμμα των «Προοδευτικών» στο οποίο ανήκει ο Σπρουντς απέσυρε την Τετάρτη τη στήριξή του προς την κυβέρνηση της Σιλίνια, αφήνοντάς την χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία και εκτεθειμένη σε πρόταση μομφής.

Πηγή: skai.gr

