Λετονία: Η στρατιωτικοποίηση της ρωσικής οικονομίας θα διαρκέσει και μετά τον πόλεμο

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Λετονίας, Έγκιλς Ζβιέντρις, δηλώνει ότι η στρατιωτικοποίηση της ρωσικής οικονομίας θα συνεχιστεί και μετά το τέλος των συγκρούσεων στην Ουκρανία.

Ο βαθμός επιθετικότητας της Μόσχας μετά τον πόλεμο θα εξαρτηθεί κυρίως από τη διατήρηση ή όχι των διεθνών κυρώσεων.

Η άρση των κυρώσεων θα επιτρέψει στη Ρωσία να αναπτύξει ταχύτερα τις στρατιωτικές της δυνατότητες, όπως επισήμανε ο Ζβιέντρις σε συνέντευξή του στο Γαλλικό Πρακτορείο, στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια.

Η στρατιωτικοποίηση της ρωσικής οικονομίας δεν θα τελειώσει μαζί με τις μάχες στην Ουκρανία, και ο βαθμός επιθετικότητας της Μόσχας μετά τον πόλεμο θα εξαρτηθεί κυριως από τη διατήρηση ή όχι των διεθνών κυρώσεων, σύμφωνα με τον επικεφαλής της υπηρεσίας πληροφοριών της Λετονίας.

«Η στρατιωτικοποίηση της ρωσικής οικονομίας θα συνεχιστεί σίγουρα μετά το τέλος των συγκρούσεων, αλλά η άρση των κυρώσεων θα επιτρέψει στη Ρωσία να αναπτύξει ταχύτερα τις στρατιωτικές της δυνατότητες», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Έγκιλς Ζβιέντρις, διευθυντής της υπηρεσίας πληροφοριών της Λετονίας (SAB).

«Η ενδεχόμενη επιθετικότητα της Ρωσίας στο τέλος του πολέμου στην Ουκρανία θα εξαρτηθεί από πολλούς παράγοντες: την έκβαση της σύγκρουσης, το πάγωμά της ή όχι, και τη διατήρηση ή όχι των κυρώσεων», πρόσθεσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Γαλλικό Πρακτορείο επ' ευκαιρία της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC).

Ορισμένοι παρατηρητές εκτιμούν ότι η Ρωσία έχει ενταχθεί τόσο πολύ σε μια οικονομία πολέμου, που θα της είναι δύσκολο να αντιστρέψει την τάση και ότι αυτό θα μπορούσε να ωθήσει τη Μόσχα να εξαπολύσει άλλες επιθέσεις κατά ευρωπαϊκών εδαφών.

Σε σχέση με τη Λετονία, ο διευθυντής της SAB δήλωσε: «το γεγονός ότι η Ρωσία έχει καταρτίσει σχέδια εισβολής στις βαλτικές χώρες, όπως έχει κάνει για πολλά άλλα πράγματα, δεν σημαίνει ότι θα επιτεθεί. Η Ρωσία δεν συνιστά στρατιωτική απειλή για τη Λετονία επί του παρόντος».

Παρά ταύτα, η χώρα αντιμετωπίζει άλλα είδη απειλών, κυρίως στον κυβερνοχώρο.

«Η Ρωσία συνέχισε να αποτελεί την κύρια κυβερνοαπειλή για τη Λετονία λόγω των στρατηγικών της στόχων γενικότερα, καθώς και της υποστήριξης» στην Ουκρανία, έγραψε η SAB στην ετήσια έκθεσή της για το 2025 που πρόσφατα δόθηκε στη δημοσιότητα.

Η SAB προειδοποιεί επίσης για τις κατηγορίες που διατυπώνει η Ρωσία κατά των χωρών της Βαλτικής και της Λετονίας ειδικότερα για την κατάσταση των ρωσόφωνων πληθυσμών στις χώρες αυτές.

«Εδώ και ενάμιση χρόνο, το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοινώνει τακτικά ότι προετοιμάζεται να προσφύγει νομικά κατά των βαλτικών χωρών, ανάμεσά τους η Λετονία, όπως και άλλων χωρών ενώπιον του Διεθνούς Δικαστηρίου (ICJ) για παραβίαση των δικαιωμάτων των ρωσόφωνων κατοίκων", σύμφωνα με την έκθεση, προκειμένου να αναγκάσει τη Ρίγα να αλλάξει "την πολιτική της απέναντι στη Ρωσία και στον ρωσόφωνο πληθυσμό».

Το 2025, περίπου το 23% του 1,8 εκατομμυρίου κατοίκων της Λετονίας αυτοπροσδιορίζονται ως Ρώσοι, σύμφωνα με το εθνικό γραφείο στατιστικής.

Οι λετονικές αρχές αποφάσισαν μετά την εισβολή του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία το 2022, οι ρωσόφωνοι που διαμένουν στη χώρα να εξεταστούν στη λετονική γλώσσα για να αξιολογηθούν οι γνώσεις τους σε αυτήν, διαφορετικά θα μπορούσαν να απελαθούν.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.