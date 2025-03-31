Οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του Ντόναλντ Τραμπ βρίσκονται μεταξύ των επενδυτών μιας νεοφυούς επιχείρησης που ασχολείται με την προμήθεια ενέργειας και δυνατοτήτων πληροφορικής σε ειδικούς κρυπτονομισμάτων, ένα ακόμη παράδειγμα των ολοένα και στενότερων σχέσεων αυτής της βιομηχανίας με την οικογένεια του προέδρου.

Η American Bitcoin, όπως ονομάζεται αυτή η νέα εταιρεία, «θέλει να γίνει η μεγαλύτερη εταιρεία που εξειδικεύεται στην εξόρυξη κρυπτονομισμάτων (bitcoin) παγκοσμίως», επισημαίνουν οι εταίροι του σχεδίου σε ένα δελτίο Τύπου που εξέδωσαν από κοινού σήμερα.

Η «εξόρυξη» είναι μια δραστηριότητα που συνίσταται στην κινητοποίηση υποδομών πληροφορικής, λογισμικών, μικροκυκλωμάτων και διακομιστών για την πραγματοποίηση υπολογισμών που είναι απαραίτητοι στη δημιουργία bitcoin.

Ως αντάλλαγμα για αυτούς τους υπολογισμούς, που γίνονται για την επαλήθευση συναλλαγών που πραγματοποιούνται στο blockchain, το δίκτυο στο οποίο βρίσκονται τα κρυπτονομίσματα, ο «miner» αποζημιώνεται σε bitcoin.

Από τη μία πλευρά, ένας όμιλος επενδυτών στον οποίο συμμετέχουν ο Έρικ Τραμπ και ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ στηρίζουν την εταιρεία American Data Centers, η οποία δημιουργήθηκε τον Φεβρουάριο και θα μετονομαστεί σε American Bitcoin.

Από την άλλη, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία Hut 8 θα τοποθετήσει τα περιουσιακά στοιχεία της που σχετίζονται με την «εξόρυξη» στην American Bitcoin και θα αποκτήσει το 80% των μετοχών αυτής της εταιρείας, ενώ οι ιστορικοί μέτοχοι της American Data Centers, συμπεριλαμβανομένων των δύο γιων Τραμπ, θα κατέχουν το 20% των τίτλων.

«Από πάντα, στηρίζαμε το bitcoin, σε προσωπικό επίπεδο και μέσω των επιχειρήσεών μας», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ Τζ., σύμφωνα με το δελτίο Τύπου.

«Όμως, το να αγοράζουμε απλά κρυπτονομίσματα δεν αποτελεί παρά ένα μέρος της διαδικασίας», συνέχισε ο ίδιος.

«Ο "miner" σε ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες είναι μια ευκαιρία ακόμα πιο σημαντική».

Τον Σεπτέμβριο, οι δύο μεγαλύτεροι γιοι του Αμερικανού προέδρου συνέδεσαν, μαζί με τον πατέρα τους, το όνομά τους με μία πλατφόρμα συναλλαγών σε κρυπτονομίσματα, τη World Liberty Financial.

Η εταιρεία αυτή παρουσίασε, πριν από κάποιες ημέρες, ένα σταθερό κρυπτονόμισμα (stablecoin), που ονομάζεται USD1, ένα κρυπτονόμισμα που υποστηρίζεται από το δολάριο.

Όλες αυτές οι ενέργειες λαμβάνουν χώρα την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ εντείνει τις πρωτοβουλίες, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του, με στόχο τη χαλάρωση του κανονισμού των κρυπτονομισμάτων.

Παρατηρητές διατυπώνουν επικρίσεις, προειδοποιώντας για πιθανές συγκρούσεις συμφερόντων, ακόμα κι αν ο Ντόναλντ Τραμπ ανέθεσε τη διαχείριση των οικονομικών συμφερόντων του σε ένα trust για το οποίο είναι υπεύθυνος ο Ντόναλντ Τραμπ Τζ.

Μια ακόμη διασύνδεση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και των ψηφιακών νομισμάτων: η εταιρεία του ΜΜΕ, Trump Media and Technology Group (TMTG), αποκάλυψε, πριν από μία εβδομάδα, μια σύμπραξη που στοχεύει στη διάθεση στην αγορά επενδυτικών κεφαλαίων, τα περιουσιακά στοιχεία των οποίων θα είναι σε κρυπτονομίσματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.