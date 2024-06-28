Ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών επέβαλε σήμερα δικαστήριο της Κολωνίας σε 15χρονο, για τον σχεδιασμό επίθεσης στην χριστουγεννιάτικη αγορά του Λεβερκούζεν τον Δεκέμβριο του 2023.

Ο ανήλικος από την περιοχή Ράινις-Μπέργκις της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας καταδικάστηκε για «συνωμοσία με σκοπό την διάπραξη ανθρωποκτονίας» και για «διατάραξη της δημόσιας τάξης με την απειλή της διάπραξης εγκλημάτων» και, σύμφωνα με εκπρόσωπο του δικαστηρίου, κατά την διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας «ομολόγησε πλήρως» τις πράξεις του.

Ο 15χρονος συνελήφθη τον περασμένο Νοέμβριο και θεωρείται ότι είχε ριζοσπαστικοποιηθεί μόλις λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Στα σχέδιά του ήταν να οδηγήσει ένα φορτηγάκι γεμάτο φιάλες με υγραέριο στην υπαίθρια χριστουγεννιάτικη αγορά του Λεβερκούζεν και να σκοτώσει «όσο το δυνατόν περισσότερους άπιστους». Είχε μάλιστα δημοσιεύσει βίντεο στο οποίο ανέλυε τα σχέδιά του σε ομάδα επικοινωνίας στο Διαδίκτυο. Εκεί αναφερόταν σε «άπιστους» και στο φόντο διακρίνονταν σύμβολα του «Ισλαμικού Κράτους».

Σύμφωνα επίσης με το κατηγορητήριο, ένας 16χρονος από το Βρανδεμβούργο φέρεται να είχε συνεννοηθεί με τον 15χρονο προκειμένου να μαγνητοσκοπήσει την επίθεση και να αναρτήσει το σχετικό βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

