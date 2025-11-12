Η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς, Μαρίν Λεπέν δήλωσε ότι δεν θα είναι υποψήφια για την προεδρία της Γαλλίας το 2027, εάν το εφετείο δεν άρει την πρόσφατη απαγόρευση που της έχει επιβληθεί να συμμετάσχει στις εκλογές.

Η Λεπέν, η οποία έχει ήδη υποβάλει τρεις υποψηφιότητες για την προεδρία, θα επιστρέψει στο δικαστήριο στις 13 Ιανουαρίου, αφού άσκησε έφεση κατά της καταδίκης της για υπεξαίρεση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, κάτι που η ίδια έχει επανειλημμένα αρνηθεί. Αφού την έκρινε ένοχη, το δικαστήριο επέβαλε στη Λεπέν άμεση πενταετή απαγόρευση να θέσει υποψηφιότητα για κάποιο αξίωμα, την οποία το εφετείο θα μπορούσε τώρα να αναιρέσει.

Αν η Λεπέν κριθεί ξανά ένοχη και της επιβληθεί ποινή που θα της απαγορεύει να θέσει υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές, δήλωσε ότι θα αποδεχτεί τη μοίρα της και θα παραδώσει τα ηνία στον 30χρονο προστατευόμενό της, Ζορντάν Μπαρντελά.

«Δεδομένου ότι το εφετείο είναι πιθανό να εκδώσει την απόφασή του τον Σεπτέμβριο, δεν πρόκειται να αφήσω αυτό να παραταθεί», δήλωσε στο RTL.

Η ακριβής ημερομηνία της απόφασης δεν θα γίνει γνωστή μέχρι το τέλος της δίκης, δίνοντας στη Λεπέν κάποιο περιθώριο να ανακαλέσει την κατάθεσή της, εάν το επιθυμεί.

Αν το εφετείο δεν εκδώσει ευνοϊκή απόφαση για την ίδια, τότε θα μπορούσε να παραπέμψει την υπόθεσή της σε μια ανώτερη αρχή, ωστόσο, η Λεπέν φάνηκε να απορρίπτει αυτή την ιδέα.

«Αν μου απαγορευτεί να θέσω υποψηφιότητα, αλλά το [ανώτατο δικαστήριο] αποφανθεί υπέρ μου τρεις ή τέσσερις μήνες αργότερα, θα είναι πολύ αργά για να διεξαχθεί μια σωστή προεδρική εκστρατεία», δήλωσε η Λεπέν.

Μια δημοσκόπηση της Elabe που δημοσιεύθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα έδειξε ότι τόσο η Λεπέν όσο και ο Μπαρντελά έχουν διψήφιο προβάδισμα έναντι των πλησιέστερων αντιπάλων τους στην πρόθεση ψήφου στον πρώτο γύρο.

Πηγή: skai.gr

