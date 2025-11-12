Τις τελευταίες βδομάδες το Ποκρόφσκ έχει μπει στο στόχαστρο των Ρώσων. Η βάναυση μάχη για την ουκρανική πόλη υποδεικνύει όχι μόνο τους απώτερους στόχους του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν στον πόλεμο αλλά εξηγεί επίσης γιατί οι ειρηνευτικές προσπάθειες του αμερικανού προέδρου, Ντόνλαντ Τραμπ έχουν πέσεις προς το παρόν στο κενό.

Αν και ο Τραμπ έχει απευθύνει έκκληση και στις δύο πλευρές να σταματήσουν τις δολοφονίες και επιδίωξε να διαπραγματευτεί θέτοντας το εδαφικό ζήτημα, το αποτέλεσμα δεν ήταν το αναμενόμενο και αυτό διότι για τον Πούτιν ο πόλεμος αφορά πολύ περισσότερα από την περιοχή στην ανατολική Ουκρανία όπου λαμβάνουν χώρα οι περισσότερες μάχες.

Όπως σχολιάζει σε ανάλυσή της η Wall Street Journal, η Ρωσία είναι πρόθυμη να υπομείνει τεράστιες ανθρώπινες απώλειες με την ελπίδα ότι αυτό θα στερήσει από την Ουκρανία τους πόρους και τη θέληση να συνεχίσει να μάχεται. Αυτό που θέλει ο Πούτιν στην πραγματικότητα είναι να ανακτήσει την πολιτική επιρροή στο Κίεβο, να ανακτήσει το καθεστώς της Ρωσίας ως μεγάλης δύναμης και να εξασφαλίσει τη θέση του στην ιστορία, σύμφωνα με τους αναλυτές.

«Ο Τραμπ προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα, αλλά ο Πούτιν, όπως μας έχουν πει, συμβουλεύεται τον Μέγα Πέτρο, τον Ιβάν τον Τρομερό και την Μεγάλη Αικατερίνη για το όραμά του», δήλωσε ο Γουίλιαμ Κόρτνεϊ, βοηθός ανώτερου συνεργάτη στη Rand και πρώην πρέσβης των ΗΠΑ. «Σκέφτεται με όρους αυτοκρατορίας».

Σε πρόσφατες συνομιλίες, οι ΗΠΑ έθεσαν ως σημείο αναφοράς τον Ντονμπάς για την επίτευξη μιας πιθανής ειρηνευτικής συμφωνίας, ελπίζοντας ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να συμφωνήσει να σταματήσει την αιματοχυσία εάν το Κίεβο παραχωρούσε το υπόλοιπο έδαφος στην ανατολική Ουκρανία. Ωστόσο, δεν είναι μόνο οι εδαφικές κατακτήσεις που γοητεύουν τον Πούτιν. Ο Τραμπ υποτιμά μιλώντας του μόνο για εδάφη τη σημασία που έχει για τον πρόεδρο της Ρωσίας η κυριαρχία του στην Ουκρανία.

«Η Ουκρανία δεν είναι απλώς μια γειτονική χώρα για εμάς, είναι ένα αναπαλλοτρίωτο κομμάτι της δικής μας ιστορίας», δήλωσε σε τηλεοπτικό διάγγελμά του λίγες ημέρες πριν τα στρατεύματά του παρελάσουν πέρα ​​από τα σύνορα.

«Ο Πούτιν διεξάγει αυτόν τον πόλεμο εξαρχής, για να ακυρώσει το αποτέλεσμα του Ψυχρού Πολέμου και να επιστρέψει τη Ρωσία στην αναγνωρισμένη θέση της ως μεγάλη δύναμη», δήλωσε ο Ρουσλάν Πούχοφ, ιδρυτής του Κέντρου Ανάλυσης Στρατηγικών και Τεχνολογιών, ενός think tank για την αμυντική και τη βιομηχανία όπλων, με έδρα τη Μόσχα.

Όταν ο Τραμπ και ο Πούτιν συναντήθηκαν στην Αλάσκα νωρίτερα φέτος, τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης παρουσίασαν τη σύνοδο κορυφής ως μια ακόμη συνάντηση μεγάλων δυνάμεων. Ο Πούτιν κατάφερε να πείσει τον Τραμπ ότι η κατάπαυση του πυρός πρέπει να είναι δευτερεύουσα σε σχέση με μια μακροπρόθεσμη πολιτική λύση, εστιάζοντας ακριβώς εκεί που ξέρει ότι θα δεχόταν κριτική επιστρέφοντας στη Ρωσία.

Για τη Ρωσία, οι μεγάλες δυνάμεις έχουν τους πόρους και τη στρατιωτική ισχύ για να υπαγορεύσουν τους όρους σε μικρότερα έθνη. Αυτή ήταν και η στάση που υιοθέτησε η Μόσχα τις πρώτες ημέρες του πολέμου, όταν συναντήθηκαν οι Ρώσοι και οι Ουκρανοί διαπραγματευτές. Το Κρεμλίνο δεν ήταν πρόθυμο να δεχτεί τίποτα λιγότερο από περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και του οπλοστασίου του. Έτσι, οι συνομιλίες σύντομα ναυάγησαν.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε τον Τραμπ ότι οι φιλοδοξίες του Πούτιν δεν επικεντρώνονται αποκλειστικά στην απόκτηση και ανάπτυξη περισσότερης γης. Η μονομερής προσάρτηση της Κριμαίας από τον Πούτιν το 2014 δεν ήταν αρκετή και η ανατολική περιοχή του Ντονμπάς την οποία ο Πούτιν θέλει τώρα, επίσης δεν αναμένεται να ικανοποιήσει τον Ρώσο πρόεδρο.

«Γιατί ο Πούτιν χρειάζεται τα διοικητικά σύνορα του Ντονμπάς;» είπε σε ανάρτησή του στο X. «Δεν τον νοιάζει καθόλου το Ντονμπάς».

«Αλλά το θέμα είναι το εξής: ποιος λέει ότι δεν θα προχωρήσει περισσότερο σε λίγα χρόνια; Ποιος μπορεί να το εγγυηθεί αυτό; Σίγουρα θα συμβεί - αυτό είναι το είδος του συστήματος που έχει η Ρωσία, ένα σύστημα που επιστρέφει συνεχώς στον πόλεμο. Γι' αυτό οι εγγυήσεις ασφάλειας ήταν πάντα η πρώτη μας προτεραιότητα.» έγραψε ο Ζελένσκι.

Η επιθυμία του Τραμπ να κάνει μια συμφωνία με τη Ρωσία δεν έχει περάσει επί της ουσίας απαρατήρητη στη Μόσχα, σχολιάζει το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Ενώ ο Πούτιν μπορεί να μην είναι διατεθειμένος να κάνει παραχωρήσεις στο θέμα της Ουκρανίας, η Ρωσία προσπάθησε να δελεάσει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να άρει τις κυρώσεις. Δεν είναι τυχαίο ότι το Κρεμλίνο ανέθεσε στον επικεφαλής του ταμείου άμεσων επενδύσεων της χώρας, Κίριλ Ντμίτριεφ, να τραβήξει την προσοχή του συμβούλου του Τραμπ, δηλαδή του Στιβ Γουίτκοφ.

Σε μια από τις πρώτες συναντήσεις μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων στο Ριάντ, ο πρώην επενδυτικός τραπεζίτης έδειξε στις τηλεοπτικές κάμερες μια λίστα για να απαριθμήσει τα έργα που είχαν χάσει οι αμερικανικές επιχειρήσεις και πόσα χρήματα τους κόστιζαν.

«Τα ζητήματα δεν αφορούν ουσιαστικά την κατάληψη εδαφών», δήλωσε ο Σάμιουελ Τσαράπ, βετεράνος παρατηρητής της Ρωσίας και ανώτερος πολιτικός αναλυτής στη Rand. «Πρέπει να υπάρχει κάποιο είδος συμφωνίας αρχών σε αυτά τα ζητήματα της συνολικής εικόνας».

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο ρυθμός των ειρηνευτικών συνομιλιών έχει απογοητεύσει ολοένα και περισσότερο τον Τραμπ. Σε συνάντηση με τον Ζελένσκι τον περασμένο μήνα, αρνήθηκε να εξετάσει τους χάρτες που έφερε μαζί του ο Ουκρανός ηγέτης. Παράλληλα, καθώς η ένταση μεταξύ Πούτιν - Τραμπ αυξάνεται έχει πυροδοτήσει μια συζήτηση σχετικά με το πυρηνικό οπλοστάσιο της κάθε χώρας, ένα θέμα που σίγουρα απασχολεί και τις δύο.

