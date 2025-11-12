Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κρεμλίνο: Οι επαφές με τη Βρετανία δεν προχώρησαν

Το Κρεμλίνο δήλωσε πως υπήρξε επαφή ανάμεσα στον Τζόναθαν Πάουελ και τον Γιούρι Ουσακόφ, όμως ο διάλογος δεν πήγε καλά

Γιούρι Ουσακόφ πορτρέτο

Το Κρεμλίνο δήλωσε σήμερα πως υπήρξε επαφή ανάμεσα στον σύμβουλο εθνικής ασφαλείας της Βρετανίας Τζόναθαν Πάουελ και τον σύμβουλο του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής Γιούρι Ουσακόφ, όμως ο διάλογος δεν πήγε καλά.

Οι Financial Times έγραψαν πως ο Πάουελ προσπάθησε να ανοίξει έναν εφεδρικό δίαυλο προς το Κρεμλίνο, επειδή η Βρετανία και οι Ευρωπαίοι σύμμαχοί της φοβούνται πως η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να παραγκωνίσει τα συμφέροντά τους σχετικά με την Ουκρανία.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε πως η Βρετανία δεν έδειξε καμία επιθυμία να ακούσει τη θέση της Ρωσίας για τη σύγκρουση στην Ουκρανία.

«Υπήρξαν όντως επαφές», είπε ο Πεσκόφ. «Έγινε διάλογος, αλλά δεν συνεχίστηκε».

Δεν είπε πότε έλαβε χώρα η συνομιλία.

«Στη διάρκεια της επαφής υπήρξε πολύ μεγάλη επιθυμία του συνομιλητή να μιλήσει σχετικά με τη θέση των Ευρωπαίων και υπήρξε έλλειψη οποιασδήποτε πρόθεσης ή επιθυμίας να ακούσει τη θέση μας», είπε ο Πεσκόφ.

«Δεδομένου ότι ήταν αδύνατη η ανταλλαγή απόψεων, ο αμοιβαίος διάλογος δεν εξελίχθηκε», είπε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρωσία Βρετανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
3 0 Bookmark