Ισχυρός σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ (αναφορές για 5,2 έως 5,7 βαθμούς) ταρακούνησε πριν από λίγη ώρα την Κύπρο.

Οι πρώτες εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου αναφέρουν ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,2 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 14χλμ ανατολικά της Πάφου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 17χλμ.

#Earthquake (#σεισμός) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.4 || 14 km E of #Paphos (#Cyprus) || 6 min ago (local time 11:31:27). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/aHhPCU7PFk — EMSC (@LastQuake) November 12, 2025

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλο το νησί και τα παράλια της Τουρκίας και του Ισραήλ - ακόμα και στη Βηρυτό του Λιβάνου, ενώ έχουν ακολουθήσει και δυνατοί μετασεισμοί.

People gathering outside their offices in Nicosia after the earthquake in Paphos, Cyprus. pic.twitter.com/YrfIo5o2i1 — Rutger (@HRutger14) November 12, 2025

Residents around Beirut reported feeling tremors this morning. The seismic movement was traced back to a 5.4-magnitude earthquake near the island of Cyprus in the eastern Mediterranean Sea. pic.twitter.com/KkcJwFxOJw — Beirut Today (@bey_today) November 12, 2025

Στις μεγάλες πόλεις, ο κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.

Εικόνα από τη Λευκωσία - Πηγή φωτογραφίας Sigmalive

Σύμφωνα με τον Πολίτη Κύπρου, σε πολλές περιοχές υπάρχουν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στη παροχή διαδικτύου.

Σε εξέλιξη...

