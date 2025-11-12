Λογαριασμός
Ισχυρός σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ στην Κύπρο, κοντά στη Πάφο - Οι πρώτες εικόνες

Το επίκεντρο εντοπίζεται 14χλμ  βορειανατολικά της Πάφου - Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλο το νησί, τα παράλια της Τουρκίας, το Ισραήλ και τον Λίβανο 

κυπεος σεισμος

Ισχυρός σεισμός άνω των 5 Ρίχτερ (αναφορές για 5,2 έως 5,7 βαθμούς) ταρακούνησε πριν από λίγη ώρα την Κύπρο

Οι πρώτες εκτιμήσεις του Ευρωμεσογειακού Ινστιτούτου αναφέρουν ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 5,2 Ρίχτερ.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 14χλμ ανατολικά της Πάφου και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 17χλμ. 

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλο το νησί και τα παράλια της Τουρκίας και του Ισραήλ - ακόμα και στη Βηρυτό του Λιβάνου,  ενώ έχουν ακολουθήσει και δυνατοί μετασεισμοί. 

Στις μεγάλες πόλεις, ο κόσμος βγήκε πανικόβλητος σε ανοιχτούς χώρους, ενώ ήχησαν συστήματα συναγερμού.

Εικόνα από τη Λευκωσία

Εικόνα από τη Λευκωσία - Πηγή φωτογραφίας Sigmalive

Σύμφωνα με τον Πολίτη Κύπρου, σε πολλές περιοχές υπάρχουν προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες και στη παροχή διαδικτύου.

Σε εξέλιξη... 

Πηγή: skai.gr

