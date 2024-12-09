Μια μυστηριώδης ασθένεια που έχει εντοπιστεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό εξαπλώνεται γρήγορα, κυρίως μεταξύ των μικρών παιδιών, και θέτει τους σοβαρά υποσιτισμένους σε κίνδυνο, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) ο οποίος έστειλε ειδικούς στην περιοχή να ερευνήσουν την επιδημία.

Η νόσος εξαπλώνεται στην υγειονομική ζώνη Πάνζι στη νοτιοδυτική επαρχία Κουάνγκο της ΛΔ Κονγκό.

Στην τελευταία του ενημέρωση την Κυριακή το βράδυ, ο ΠΟΥ ανέφερε ότι από τις 24 Οκτωβρίου ως τις 5 Δεκέμβριου καταγράφηκαν 406 κρούσματα της άγνωστης αυτής ασθένειας, εκ των οποίων τα 31 ήταν θανατηφόρα.

Τα συμπτώματα της ασθένειας, τα αίτια της οποίας δεν έχουν εντοπιστεί, είναι πυρετός, πονοκέφαλος, βήχας, καταρροή και πόνος στο σώμα.

Όλα τα σοβαρά κρούσματα εντοπίστηκαν σε πολύ υποσιτισμένους ανθρώπους και τα περισσότερα σε παιδιά, κυρίως κάτω των 5 ετών, επεσήμανε ο ΠΟΥ.

«Η περιοχή είναι απομακρυσμένη και αγροτική, με την πρόσβαση σε αυτή να εμποδίζεται από τη συνεχιζόμενη εποχή των βροχών», πρόσθεσε ο ΠΟΥ. «Οι προκλήσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις περιορισμένες διαγνωστικές δυνατότητες που υπάρχουν στην περιοχή, έχουν καθυστερήσει την ταυτοποίηση της αιτίας» της επιδημίας.

Στην ανακοίνωσή του ο ΠΟΥ διευκρίνισε ότι η ελονοσία είναι κοινή στην περιοχή και ενδέχεται να ευθύνεται για κάποια κρούσματα της ασθένειας. Παράλληλα ειδικοί εκτιμούν ότι είναι πιθανό περισσότερες από μία ασθένειες να ευθύνονται για τα κρούσματα.

Κρούσμα και την Ιταλία

Ένας Ιταλός ο οποίος επέστρεψε από το Κονγκό στην πόλη Λούκα της Τοσκάνης παρουσίασε συμπτώματα αναιμίας και υψηλού πυρετού, τα οποία θεωρούνται χαρακτηριστικά της «μυστηριώδους ασθένειας» που έχει καταγραφεί τις τελευταίες εβδομάδες στην αφρικανική χώρα.

Ο ασθενής εισήχθη για εννέα ημέρες στο νοσοκομείο και πήρε εξιτήριο στις 3 Δεκεμβρίου. Όπως έγινε γνωστό, η κατάσταση της υγείας του έχει πλήρως αποκατασταθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος μόλυνσης συγγενών ή άλλων ανθρώπων που μπορεί να συναναστραφεί.

Κλινικά δείγματα του ασθενή έχουν σταλεί στο Ανώτατο Ινστιτούτο Υγείας της Ρώμης για να διαπιστωθεί για ποιά νόσο πρόκειται και αν, όντως, συνδέεται άμεσα με την ασθένεια που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους στην περιοχή Πάντσι του Κονγκό.

