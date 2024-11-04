Λαβρόφ: Το ΝΑΤΟ σκοπεύει να δώσει «αμυντικές μάχες» χιλιάδες μίλια από το έδαφός του

Τα μέλη του ΝΑΤΟ σκοπεύουν να διεξάγουν λεγόμενες «αμυντικές μάχες» μακριά από τα εδάφη τους, στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, υποστήριξε τη Δευτέρα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.



«Τον Ιούλιο, στη σύνοδο κορυφής της Ουάσιγκτον, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσαν τον ισχυρισμό τους για τον ηγετικό ρόλο της συμμαχίας όχι μόνο στην ευρωατλαντική περιοχή, αλλά και στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού. Εάν διαβάσετε τη δήλωση του ΝΑΤΟ, αποδεικνύεται ότι αυτή η ‘’αμυντική συμμαχία’’, προκειμένου να προστατεύσει το έδαφος των μελών της, σκοπεύει να δώσει αυτές τις ‘’αμυντικές’’ μάχες στη Θάλασσα της Νότιας Κίνας και στα στενά της Ταϊβάν, χίλια μίλια από τις ακτές της», είπε ο Ρώσος υπουργός σύμφωνα με το TASS.

Πηγή: skai.gr

Σύμφωνα με τον Λαβρόφ, όλοι οι «λογικοί παρατηρητές» κατανοούν «ότι αυτός είναι ένας δρόμος προς το πουθενά». «Ωστόσο, οι Αμερικανοί εισάγουν σκόπιμα τη στρατιωτική υποδομή του ΝΑΤΟ στον Ειρηνικό Ωκεανό, χωρίς να κρύβουν τον στόχο να αυξήσουν την πίεση στην Κίνα, τη Βόρεια Κορέα και τη Ρωσία», πρόσθεσε.

