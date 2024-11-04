Η ισραηλινή αεροπορία έπληξε την περιοχή Σαγιέντα Ζεϊνάμπ στην πρωτεύουσα της Συρίας, Δαμασκό, σύμφωνα με το συριακό κρατικό μέσο SANA.

Νωρίτερα, στην περιοχή είχαν αναφερθεί ισχυρές εκρήξεις με τα συριακά μέσα να μεταδίδουν ότι πραγματοποιείται ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στην περιοχή Sayyidah Zaynab στα περίχωρα της Δαμασκού με τις πρώτες πληροφορίες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να κάνουν λόγο για πλήγματα σε εγκαταστάσεις των Φρουρών της Επανάστασης.

Syrian Channels are reporting that Missiles launched by Israeli Aircraft over Lebanon, have targeted several Sites belonging to the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) and Hezbollah on the Outskirts of Sayyidah Zaynab in Western Syria. pic.twitter.com/idt5B3StTA — OSINTdefender (@sentdefender) November 4, 2024

Δεν υπάρχουν άμεσες πληροφορίες για θύματα ή ζημιές.

Στη Σαγιέντα Ζεϊνάμπ βρίσκεται ένα σημαντικό σιιτικό ιερό, το υπερασπίζονται φιλοϊρανοί μαχητές, κυρίως μέλη της λιβανέζικης οργάνωσης Χεζμπολάχ, η οποία πολεμά στη Συρία στο πλευρό του καθεστώτος από το 2013.

«Σύμφωνα με τις αρχικές πληροφορίες, μια ισραηλινή επίθεση είχε στόχο τη συνοικία Σαγιέντα Ζεϊνάμπ», ανέφερε το SANA.

Το συριακό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές έπληξαν μη στρατιωτικούς στόχους νότια της πρωτεύουσας, προκαλώντας υλικές ζημιές.

«Άκουσα τρεις διαδοχικές εκρήξεις, μια πολύ ισχυρή», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο κάτοικος Μεχντί Μαχφούζ.

Πρόσθεσε ότι αργότερα είδε «μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από αγροτική περιοχή».

Οι εκρήξεις ακούστηκαν σε κοντινές γειτονιές και στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα.

Σύμφωνα με το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, η επίθεση είχε στόχο «ένα σπίτι σε ένα αγρόκτημα στον τομέα της Σαγιέντα Ζεϊνάμπ που χρησιμοποιείται από μέλη της λιβανέζικης Χεζμπολάχ και των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν».

Πηγή: skai.gr

