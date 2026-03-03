Μία μαγευτική ολική έκλειψη Σελήνης, γνωστή και ως Πανσέληνος Μαρτίου, συμβαίνει αυτή την ώρα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού.

Η ολική έκλειψη Σελήνης είναι ορατή στις ΗΠΑ, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό.

Total lunar eclipse seen across the globe https://t.co/ZIdfyYJOwQ — Reuters (@Reuters) March 3, 2026

Tτο φαινόμενο είναι γνωστό ως «ματωμένο φεγγάρι» καθώς η Γη που παρεμβάλλεται ακριβώς ανάμεσα στον Ήλιο και τη Σελήνη, ρίχει τη σκιά της στη Σελήνη, δίνοντάς της κόκκινη απόχρωση.

Πρόκειται για την τελευταία από τρεις διαδοχικές ολικές εκλείψεις Σελήνης. Οι δύο προηγούμενες σημειώθηκαν τον Μάρτιο και τον Σεπτέμβριο του 2025. Η επόμενη ολική έκλειψη δεν θα συμβεί πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2028.





