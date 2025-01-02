Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε απόψε ότι εξαπέλυσε επίθεση και κατέστρεψε εκτοξευτήρες ρουκετών μέσου βεληνεκούς σε μια στρατιωτική εγκατάσταση της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, πριν από το πλήγμα οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ζήτησαν από τον λιβανέζικο στρατό να καταστρέψει τις εξέδρες εκτόξευσης. Η επιχείρηση αποφασίστηκε μόνο αφού η λιβανέζικη πλευρά δεν ανέλαβε δράση.

Ο στρατός του Λιβάνου δεν ανταποκρίθηκε αμέσως σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

