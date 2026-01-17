Σε κόκκινο συναγερμό βρίσκεται η Αστυνομία στη Λάρνακα καθώς στις 15:30 έπεσαν πυροβολισμοί στη λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, μόλις 100 μέτρα από την Αστυνομική Διεύθυνση.

Οι πυροβολισμοί ακολούθησαν συμπλοκής προσώπων κάποια εκ των οποίων φαίνεται να έχουν τραυματιστεί. Στην περιοχή προκλήθηκε αναστάτωση ανάμεσα σε περαστικούς οι οποίοι ενημέρωσαν αμέσως την Αστυνομία. Μάλιστα, το περιστατικό έγινε μπροστά σε ταχυφαγείο και καταστήματα.

Στην περιοχή έχει αποκλειστεί αριθμός δρόμων με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο. Στο κέντρο της Λάρνακας βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, που διενεργούν εξετάσεις προκειμένου να διαπιστώσουν ποιοι εμπλέκονται στο περιστατικό.

Αστυνομικές πηγές αναφέρουν πως στην υπόθεση ενδεχομένως να εμπλέκεται πρόσωπο που απασχόλησε την Αστυνομία στο παρελθόν για σοβαρές υποθέσεις, το οποίο αναζητείται.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, στη σκηνή εντοπίστηκαν κηλίδες αίματος και για αυτόν τον λόγο οι έρευνες επεκτάθηκαν στο Νοσοκομείο Λάρνακας και σε κλινικές, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι τραυματίες ζήτησαν περίθαλψη.

