Απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε αυτοσχέδια σήραγγα μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σημειώνεται ότι στη σπηλιά είχαν εισέλθει αρχικά 4-5 άτομα, αλλά στη συνέχεια κάποια μέλη της ομάδας άρχισαν να ζαλίζονται και να αισθάνονται δυσφορία. Ο πρώτος που βγήκε, σχεδόν ημιλιπόθυμος, ενημέρωσε τις αρχές και ζήτησε βοήθεια, ενώ και άλλα μέλη απομακρύνθηκαν από το σημείο.

Πηγή: skai.gr

