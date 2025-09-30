Απεγκλωβίστηκε ο 53χρονος που είχε εγκλωβιστεί σε αυτοσχέδια σήραγγα μεταξύ Γόννων και Καλλιπεύκης, μετά από μεγάλη επιχείρηση της ΕΜΑΚ και της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Σημειώνεται ότι στη σπηλιά είχαν εισέλθει αρχικά 4-5 άτομα, αλλά στη συνέχεια κάποια μέλη της ομάδας άρχισαν να ζαλίζονται και να αισθάνονται δυσφορία. Ο πρώτος που βγήκε, σχεδόν ημιλιπόθυμος, ενημέρωσε τις αρχές και ζήτησε βοήθεια, ενώ και άλλα μέλη απομακρύνθηκαν από το σημείο.
