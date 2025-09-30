Η Μελόνι καλεί τον «Στόλο για τη Γάζα» να «σταματήσει τώρα»

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, κάλεσε την Τρίτη τον διεθνή στολίσκο ακτιβιστών Global Sumud Flotilla που προσπαθεί να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας και μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακο να σταματήσει αμέσως την αποστολή του.

Η Μελόνι τόνισε ότι η επιμονή τους για αντιπαράθεση με το Ισραήλ θα μπορούσε να διαταράξει την τρέχουσα «εύθραυστη ισορροπία» που, όπως είπε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε ειρήνη στη βάση του σχεδίου που έχει προτείνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

«Πολλοί θα ήθελαν να υπονομεύσουν αυτό το σχέδιο», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Ιταλία πρωθυπουργός.

«Φοβάμαι ότι η προσπάθεια του στολίσκου να παραβιάσει τον ισραηλινό ναυτικό αποκλεισμό θα μπορούσε να αποτελέσει πρόσχημα για κάτι τέτοιο. Και για αυτόν τον λόγο πιστεύω ότι ο στολίσκος θα πρέπει να σταματήσει τώρα», πρόσθεσε.

Λίγο νωρίτερα, η οργάνωση Global Sumud Flotilla ανακοίνωσε ότι ενημερώθηκε από την Ιταλία πως η ιταλική φρεγάτα που ακολουθεί τον στολίσκο θα εκπέμψει σύντομα διακριτικό κλήσεως ασυρμάτου, δίνοντας στους συμμετέχοντες ακτιβιστές την ευκαιρία να εγκαταλείψουν να επιστρέψουν πριν φτάσουν στην «κρίσιμη ζώνη» του Ισραήλ.

Η οργάνωση Global Sumud Flotilla, με αφορμή την ενημέρωση της Ιταλίας, δήλωσε ότι ο στολίσκος -που αποτελείται από 40 και πλέον πολιτικά σκάφη που μεταφέρουν βουλευτές, νομικούς και ακτιβιστές, μεταξύ των οποίων και η Σουηδή ακτιβίστρια για το κλίμα Γκρέτα Τούνμπεργκ, θα συνεχίσει την αποστολή του που είναι να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό που έχει επιβάλει το Ισραήλ στον παλαιστινιακό θύλακο.

Νωρίτερα την Τρίτη, το ιταλικό υπουργείο Άμυνας είχε ανακοινώσει ότι το ιταλικό ναυτικό θα σταματήσει να ακολουθεί τον στολίσκο μόλις φτάσει σε απόσταση 150 ναυτικών μιλίων από τις ακτές της Γάζας.





Πηγή: skai.gr

