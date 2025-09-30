TrumpRx: Η ιστοσελίδα θα λειτουργήσει στις αρχές του 2026

Η κυβέρνηση Τραμπ ευελπιστεί ότι το TrumpRx.gov, ένας ιστότοπος που προσφέρει μειωμένες τιμές για συνταγογραφούμενα φάρμακα, θα τεθεί σε λειτουργία στις αρχές του 2026, δήλωσε την Τρίτη στο Reuters ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η Pfizer θα μειώσει την τιμή όλων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων στο πρόγραμμα Medicaid για Αμερικανούς με χαμηλό εισόδημα και θα πουλήσει νέα συνταγογραφούμενα φάρμακα σε ευνοϊκότερες τιμές. Σε αντάλλαγμα θα υποστεί τύχει ευνοϊκότερης μεταχείρισης σε ό,τι αφορά τους δασμούς.

Ο Τραμπ διεμήνυσε ότι αναμένει και άλλες φαρμακευτικές εταιρείες να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Pfizer.

Η Pfizer θα ξεκινήσει την πώληση ορισμένων φαρμάκων της απευθείας στους καταναλωτές μέσω του ιστότοπου TrumpRx.gov.

Η Pfizer θα διαθέσει στην ιστοσελίδα το σκεύασμα για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα Xeljanz, το φάρμακο για την ημικρανία Zavzpret, το φάρμακο για τη δερματίτιδα Eucrisa και το φάρμακο για την οστεοπόρωση μετά την εμμηνόπαυση Duavee με εκπτώσεις που θα κυμαίνονται από 40% έως 85%.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.