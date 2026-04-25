Κυρώσεις των ΗΠΑ σε διυλιστήριο πετρελαίου με έδρα την Κίνα και σε 40 ναυτιλιακές εταιρείες

Οι κυρώσεις έρχονται λίγες εβδομάδες πριν από τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο

Κίνα

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλλε οικονομικές κυρώσεις σε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου με έδρα την Κίνα και σε περίπου 40 ναυτιλιακές εταιρείες και δεξαμενόπλοια που εμπλέκονται στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου.

Η κίνηση αυτή υλοποιεί την απειλή της κυβέρνησης Τραμπ να επιβάλει δευτερογενείς κυρώσεις σε εταιρείες και χώρες που συνεργάζονται με το Ιράν. Είναι επίσης μέρος μιας εντατικής εκστρατείας για την αποκοπή της βασικής πηγής εσόδων του Ιράν – των εξαγωγών πετρελαίου.

«Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) του Υπουργείου Οικονομικών επέβαλε κυρώσεις στην Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., Ltd., ένα ανεξάρτητο διυλιστήριο με έδρα την Κίνα. Τέτοια διυλιστήρια συνεχίζουν να διαδραματίζουν ζωτικό ρόλο στη διατήρηση της πετρελαϊκής οικονομίας του Ιράν και η Hengli Petrochemical είναι ένας από τους μεγαλύτερους πελάτες του Ιράν, έχοντας αγοράσει ιρανικό πετρέλαιο αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων. Επιπλέον, η OFAC στόχευσε περίπου 40 ναυτιλιακές εταιρείες και πλοία που συνδέονται με τον σκιώδη στόλο του Ιράν. Η οικονομική οργή συνεχίζει να διαταράσσει την ικανότητα της Τεχεράνης να παράγει τα έσοδα που επιτρέπουν τις απερίσκεπτες τρομοκρατικές δραστηριότητες του καθεστώτος», ανέφερε το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών σε ανακοίνωσή του.

Οι κυρώσεις έρχονται λίγες εβδομάδες πριν από τη συνάντηση του προέδρου Τραμπ με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο Πεκίνο.

