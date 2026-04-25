New York Times: Με εγκαύματα αναρρώνει από χειρουργεία σε κρησφύγετο ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος έχει κάνει ήδη τρία χειρουργεία στο πόδι του, έχει υποστεί επίσης σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χείλη του και δυσκολεύεται να μιλήσει, αποκαλύπτει η εφημερίδα New York Times επικαλούμενη ανώτερους Ιρανούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, ο Ιρανός Ανώτατος Ηγέτης θα χρειαστεί να υποβληθεί σε πλαστική εγχείρηση στο πρόσωπο, αλλά και σε επέμβαση για την τοποθέτηση προσθετικού ποδιού, ενώ έχει κάνει ήδη επέμβαση στο χέρι του για να αποκατασταθεί η λειτουργικότητά του.

Ταυτόχρονα, ο Ιρανός δημοσιογράφος Φαρνάζ Φασιλί δήλωσε στο CNN ότι ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος είναι καρδιοχειρουργός, καθώς και ο Υπουργός Υγείας της Ισλαμικής Δημοκρατίας, Μοχάμεντ-Ρεζά Ζαφαργκάντι είναι υπεύθυνοι για την ιατρική του φροντίδα.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ βρίσκεται κυρίως περιτριγυρισμένος από μια ιατρική ομάδα σε κρησφύγετο, ενώ η πρόσβαση σε αυτόν είναι εξαιρετικά δύσκολη.

«Αυτός είναι πιθανώς και ένας από τους λόγους που δεν έχουμε δει τον νέο Ανώτατο Ηγέτη σε κανένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα», δήλωσε ο Φασιλί.

Πηγή: skai.gr

