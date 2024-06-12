Μόλις στα 67 της χρόνια έφυγε από τη ζωή αργά χθες το βράδυ η τραγουδίστρια Μαριαλένα Οικονομίδου, κόρη του αείμνηστου και θρυλικού κονφερασιέ Γιώργου Οικονομίδη παλεύοντας πάνω από δύο χρόνια με τον καρκίνο.

Πηγή:Instagram

Η Μαριαλένα Οικονομίδου γεννήθηκε το 1957 και ήταν κόρη του Γιώργου Οικονομίδη και της Λιάνας Βιτσώρη. Γιαγιά της ήταν η ηθοποιός Νίτσα Τσαγανέα και παππούς της ο Χρήστος Τσαγανέας. Με τέτοιο οικογενειακό περιβάλλον, δύσκολα η ίδια θα έμενε εκτός της καλλιτεχνικής ζωής. Άρχισε να γράφει μουσική και ποίηση μόλις στα 16 της χρόνια ενώ σπούδασε και ηθοποιός και σκηνοθέτης.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας με ένα post στα Social Media του:

«Αντίο αγαπημένη μου φίλη ...Αγαπημένη ταλαντούχα που τα τραγούδια σου με μάγευαν.. Αχχχ....για που τραβάς Μανώλη.... αυτό το υπέροχο τραγούδι σου με έμαθες να το τραγουδώ με τόσο πόνο όπως το τραγούδησε και η γιαγιά σου η αξέχαστη Νίτσα Τσαγανέα που λάτρευες... Γιατί ταλαιπωρήθηκες τόσο μετά τον πρόσφατο θάνατο του αδελφού σου;

Γιατί ευγενική ψυχή στεναχωριόσουν κάθε φορά που κάποιος κακολογούσε τον αείμνηστο μπαμπά σου Γιώργο Οικονομίδη ή τον δεύτερο παππού σου Τσαγανέα.;;;.. Σ’ ευχαριστώ που με έβαλες στον χώρο του τραγουδιού με τόση αγάπη.. Ήσουν ένα εύθραυστο και τρυφερό πλάσμα...Μαζί με το ΤΑΣΕΗ που κάναμε τόσες συναυλίες γινόσουν ευτυχισμένη...Ευτύχησες ευτυχώς να δεις πρόσφατα 4 εγγονάκια από τα 2 υπέροχα παιδιά σου τους αγαπημένους μου Λιάνα κ Γιώργο....Κουράγιο παιδιά και συ Ντόρις, αγαπημένη της φίλη που την πρόσεχες με αγάπη , κουράγιο....Δεν θα σε ξεχάσουμε Μαριαλένα μου».

Η τελευταία της τηλεοπτική εμφάνιση είχε γίνει στην εκπομπή της Ζήνας Κουτσελίνη στις αρχές της τηλεοπτικής σεζόν κάνοντας τότε έκκληση για τον αδερφό της, Χρήστο, που επίσης έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό.

Προηγούμενο Επόμενο

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.