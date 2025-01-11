Πυρκαγιά στο Λος Άντζελες: 11 νεκροί και 13 αγνοούμενοι - 22 συλλήψεις για λεηλασίες

Περίπου 7.000 κατασκευές εκτιμάται ότι υπέστησαν ζημιές ή καταστράφηκαν από την πυρκαγιά του Ίτον, δήλωσε ο αρχηγός της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Λος Άντζελες σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

Στο μεταξύ, η πυρκαγιά του Palisades έκαψε 21,596 στρέμματα ενώ 5.300 κατασκευές καταστράφηκαν, σύμφωνα με αξιωματούχο της πυροσβεστικής υπηρεσίας.

Περίπου 153.000 κάτοικοι βρίσκονται υπό εντολή εκκένωσης λόγω των πυρκαγιών στο Λος Άντζελες ενώ άλλοι 166.000 υπό προειδοποίηση εκκένωσης, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας τους Λος Άντζελες. Ο σερίφης πρόσθεσε επίσης ότι οι αρχές συνέλαβαν 22 άτομα για παραβιάσεις της απαγόρευσης κυκλοφορίας και λεηλασίας. Έκανε επίσης λόγο για 11 νεκρούς και 13 αγνοούμενους.

Ο σερίφης σημείωσε ακόμη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη οι έρευνες για το τι προκάλεσε τις πυρκαγιές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.