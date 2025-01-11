Χριστοδουλίδης: Η Κύπρος θα μπορούσε να ενταχθεί φέτος στη Σένγκεν

Η Κύπρος θα λύσει όλα τα τεχνικά ζητήματα που απαιτούνται για την ένταξή της στη ζώνη ελεύθερων μετακινήσεων Σένγκεν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, δήλωσε ο Κύπριος πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης σύμφωνα με το Politico.

Η Κύπρος και η Ιρλανδία, οι οποίες δεν έχουν χερσαία σύνορα με άλλες χώρες της ΕΕ, είναι τα μόνα κράτη μέλη της ΕΕ εκτός της ζώνης Σένγκεν. Υπενθυμίζεται ότι η Ρουμανία και η Βουλγαρία έγιναν πλήρη μέλη της Σένγκεν την 1η Ιανουαρίου.

«Οριστικοποιούμε τις τεχνικές λεπτομέρειες που απαιτούνται για την ένταξη», δήλωσε ο Χριστοδουλίδης στη Λευκωσία αργά την Παρασκευή.

Ο Χριστοδουλίδης αναφέρθηκε στα οφέλη που θα αποφέρει στην Κύπρο η ένταξη στη Σένγκεν, ιδίως στον τουρισμό και τις επενδύσεις. Μια ειδική ομάδα στο Υπουργείο Εξωτερικών επιβλέπει τη διαδικασία, πρόσθεσε.

Σημειώνεται ότι η Κύπρος είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2004. Ενώ οι Κύπριοι απολαμβάνουν ελευθερία μετακίνησης σε όλο το μπλοκ των 27 χωρών, το ίδιο το νησί της ανατολικής Μεσογείου δεν αποτελεί ακόμη μέρος της Σένγκεν, η οποία περιλαμβάνει χώρες εκτός της ΕΕ.

Όμως η Κύπρος αποτελεί ειδική περίπτωση, καθώς το νησί είναι διαιρεμένο από το 1974 μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας στο νότο και του κατεχόμενου από την Τουρκία βορρά. Εάν η Κύπρος ενταχθεί στη Σένγκεν χωρίς να επιλυθεί το ζήτημα αυτό, η Πράσινη Γραμμή θα μετατραπεί σε σκληρό εξωτερικό σύνορο της ΕΕ, προειδοποιούν οι εμπειρογνώμονες.

Αυτή η μετατόπιση θα απαιτούσε ελέγχους διαβατηρίων στα σημεία διέλευσης, αλλάζοντας έτσι το καθεστώς τους και αυξάνοντας ενδεχομένως τις εντάσεις. Αξιωματούχοι της ΕΕ έχουν προειδοποιήσει ότι η πλήρης ένταξη στη Σένγκεν θα απαιτούσε αλλαγές στον κανονισμό για την Πράσινη Γραμμή, ο οποίος διέπει την κυκλοφορία στο διαιρεμένο νησί. Αξιωματούχος της ΕΕ δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για να σχολιάσει το Σάββατο.

Ο κ. Χριστοδουλίδης δήλωσε επίσης ότι η Κύπρος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της άρσης της απαίτησης βίζας των ΗΠΑ για τους Κύπριους ταξιδιώτες. Αμερικανική αντιπροσωπεία αναμένεται να επισκεφθεί σύντομα την Κύπρο για το θέμα και θα ακολουθήσουν ανακοινώσεις.



