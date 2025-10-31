Η Ρωσία έχει επιτεθεί τους τελευταίους μήνες στην Ουκρανία με έναν πύραυλο κρουζ, η μυστική ανάπτυξη του οποίου ώθησε τον Ντόναλντ Τραμπ να εγκαταλείψει την συμφωνία ελέγχου πυρηνικών όπλων με τη Μόσχα κατά την πρώτη θητεία του ως πρόεδρος των ΗΠΑ, δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Τα σχόλια του Αντρέι Σιμπίχα είναι η πρώτη επιβεβαίωση ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει τον πύραυλο 9M729 που εκτοξεύεται από το έδαφος σε μάχες - στην Ουκρανία ή αλλού.

Η Ρωσία έχει εκτοξεύσει τον πύραυλο κατά της Ουκρανίας 23 φορές από τον Αύγουστο, σύμφωνα με δήλωση δεύτερου ανώτερου αξιωματούχου της Ουκρανίας στο Reuters. Η Ουκρανία κατέγραψε επίσης δύο εκτοξεύσεις του 9M729 από τη Ρωσία το 2022.

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας δεν απάντησε αμέσως σε γραπτή αίτηση για σχόλιο.

Οδήγησε στην αποχώρηση από τη συνθήκη για τα πυρηνικά

Ο 9M729 οδήγησε τις Ηνωμένες Πολιτείες να αποχωρήσουν από τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μεσαίου Βεληνεκούς (INF) το 2019. Η Ουάσινγκτον δήλωσε ότι ο πύραυλος παραβίαζε τη συνθήκη και μπορούσε να πετάξει πολύ πέρα από το όριο των 500 χλμ (310 μιλίων), αν και η Ρωσία το αρνήθηκε.

Ο πύραυλος, ο οποίος μπορεί να μεταφέρει πυρηνική ή συμβατική κεφαλή, έχει εμβέλεια 2.500 χλμ., σύμφωνα με τον ιστότοπο Missile Threat.

Μια στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι ένας 9M729 που εκτοξεύθηκε από τη Ρωσία στις 5 Οκτωβρίου πέταξε πάνω από 1.200 χιλιόμετρα μέχρι να προσγειωθεί στην Ουκρανία.

«Η χρήση από τη Ρωσία του 9M729, το οποίο απαγορεύεται από τη Συνθήκη INF, εναντίον της Ουκρανίας τους τελευταίους μήνες, αποδεικνύει την έλλειψη σεβασμού του Πούτιν προς τις Ηνωμένες Πολιτείες και τις διπλωματικές προσπάθειες του προέδρου Τραμπ να τερματίσει τον πόλεμο της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας», ανέφερε ο Σιμπίχα σε γραπτές δηλώσεις του.

Δήλωσε στο Reuters ότι το Κίεβο υποστηρίζει τις ειρηνευτικές προτάσεις του Τραμπ και ότι η Ρωσία πρέπει να υποστεί τη μέγιστη πίεση για να προχωρήσει στην ειρήνη, λέγοντας ότι η ενίσχυση της δύναμης μακράς εμβέλειας της Ουκρανίας θα βοηθούσε να πείσει τη Μόσχα να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η Ουκρανία έχει ζητήσει από την Ουάσινγκτον να της παράσχει πυραύλους Tomahawk μακράς εμβέλειας, οι οποίοι δεν απαγορεύονταν από τη Συνθήκη INF, καθώς εκτοξεύονταν μόνο από τη θάλασσα εκείνη την εποχή.

Θέμα ευρωπαϊκής ασφάλειας

Η χρήση του 9M729 επεκτείνει το οπλοστάσιο της Ρωσίας με όπλα μακράς εμβέλειας για την επίθεση στην Ουκρανία και ταιριάζει με το μοτίβο της Μόσχας να στέλνει απειλητικά μηνύματα προς την Ευρώπη, ενώ ο Τραμπ επιδιώκει μια ειρηνευτική λύση, ανέφεραν δυτικοί στρατιωτικοί αναλυτές.

«Νομίζω ότι ο Πούτιν προσπαθεί να αυξήσει την πίεση ως μέρος των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία», δήλωσε ο William Alberque, ανώτερος συνεργάτης του think tank Pacific Forum, προσθέτοντας ότι ο 9M729 σχεδιάστηκε για να χτυπά στόχους στην Ευρώπη.

Η Ρωσία δοκίμασε την περασμένη εβδομάδα τον πυρηνικό πύραυλο κρουζ Burevestnik και την Τετάρτη ανακοίνωσε ότι δοκίμασε μια πυρηνική τορπίλη με το όνομα Poseidon.

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε σε συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του 9M729 από τη Ρωσία. Ο Τραμπ διέταξε τον αμερικανικό στρατό την Πέμπτη να ξαναρχίσει τις δοκιμές πυρηνικών όπλων, επικαλούμενος «τα προγράμματα δοκιμών άλλων χωρών».

Αφού οι ΗΠΑ αποχώρησαν από τη συνθήκη INF, η οποία απαγόρευε τους πυραύλους εδάφους-εδάφους με βεληνεκές 500-5.500 χλμ., η Ρωσία κήρυξε μορατόριουμ στην ανάπτυξη πυραύλων μεσαίου βεληνεκούς. Η Δύση δήλωσε ότι η Ρωσία είχε ήδη αναπτύξει αρκετούς 9M729 πυραύλους.

Στις 4 Αυγούστου, λίγο πριν χρησιμοποιήσει τους πυραύλους στην Ουκρανία, η Ρωσία δήλωσε ότι δεν θα περιορίζει πλέον τα σημεία όπου αναπτύσσει πυραύλους εμβέλειας INF που μπορούν να μεταφέρουν πυρηνικές κεφαλές.

«Αν αποδειχθεί ότι η Ρωσία χρησιμοποιεί πυραύλους εμβέλειας INF, οι οποίοι θα μπορούσαν εύκολα να είναι πυρηνικοί, στην Ουκρανία, τότε αυτό αποτελεί ζήτημα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, όχι μόνο για την Ουκρανία», δήλωσε ο Τζον Φόρμαν, πρώην Βρετανός αμυντικός ακόλουθος στη Μόσχα και το Κίεβο.

Διάφοροι τύποι πυραύλων

Η Ρωσία διαθέτει διάφορους τύπους πυραύλων που μπορούν να φτάσουν σε όλη την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων των Kalibr που εκτοξεύονται από τη θάλασσα και των Kh-101 που εκτοξεύονται από τον αέρα, αλλά ο Τζέφρι Λιούις, μελετητής παγκόσμιας ασφάλειας στο Middlebury College, είπε ότι ο 9M729 προσφέρει κάτι ελαφρώς διαφορετικό.

«Αυτό τους δίνει ελαφρώς διαφορετικούς άξονες επίθεσης, κάτι που δυσκολεύει τις αεροπορικές άμυνες, και αυξάνει τον αριθμό των πυραύλων που είναι διαθέσιμοι στους Ρώσους», σημείωσε ο Λιούις.

Η INF απαγόρευε τους πυραύλους που εκτοξεύονται από το έδαφος, επειδή οι εκτοξευτές είναι κινητοί και σχετικά εύκολο να κρυφτούν.

Ο Douglas Barrie, ανώτερος ερευνητής για τη στρατιωτική αεροδιαστημική στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, είπε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον 9M729 για να πραγματοποιήσει επιθέσεις που εκτοξεύονται από το έδαφος από ασφαλέστερες τοποθεσίες βαθύτερα μέσα στη χώρα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.