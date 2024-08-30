Μεσολόγγι: Η νύχτα μέρα από τις αστραπές - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

H κακοκαιρία το απόγευμα της Παρασκευής έπληξε το Μεσολόγγι, ευτυχώς δίχως ζημιές. Μετά από μια ώρα ξεκίνησε δεύτερο κύμα κακοκαιρίας με βροχή, αέρα αλλά με εκατοντάδες αστραπές.
Στην κυριολεξία η νύχτα έγινε ημέρα, μιας από τις αστραπές, με το θέαμα στο Μεσολόγγι να είναι επιβλητικό.
Δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα από τις βροχοπτώσεις.
