Μεσολόγγι: Η νύχτα μέρα από τις αστραπές - Δείτε βίντεο, φωτογραφίες

H κακοκαιρία το απόγευμα της Παρασκευής έπληξε το Μεσολόγγι, ευτυχώς δίχως ζημιές. Μετά από μια ώρα ξεκίνησε δεύτερο κύμα κακοκαιρίας με βροχή, αέρα αλλά με εκατοντάδες αστραπές.

Στην κυριολεξία η νύχτα έγινε ημέρα, μιας από τις αστραπές, με το θέαμα στο Μεσολόγγι να είναι επιβλητικό.

Δεν έχουν αναφερθεί ιδιαίτερα προβλήματα από τις βροχοπτώσεις.

