Φωτιά ξέσπασε στις 2:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου σε ρεματιά στα Στύρα Ευβοίας.

Σύμφωνα με το evima.gr η φωτιά προκλήθηκε από κολώνα της ΔΕΗ στα Στύρα του Δήμου Καρύστου.

Άμεσα στο σημείο έφτασε η Πυροσβεστική με οχήματα και άνδρες της Καρύστου, των εθελοντών των Νέων Στύρων, του Αλιβερίου και της Χαλκίδας και υπό τις οδηγίες του διοικητή του Νομού Κωνσταντίνου Ψαρρού και του διοικητή της Χαλκίδας, Αντώνη Μαυρίδη επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς πριν προλάβει να επεκταθεί.

Η πυρκαγιά έκαψε περίπου δυο στρέμματα δασικής έκτασης.

Πηγή: skai.gr

