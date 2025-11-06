Λογαριασμός
Δικαστής ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ πρέπει να χρηματοδοτήσει πλήρως τις παροχές επισιτιστικής βοήθειας έως την Παρασκευή

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να χρηματοδοτήσει πλήρως την επισιτιστική βοήθεια για 42 εκατομμύρια Αμερικανούς χαμηλού εισοδήματος

Τραμπ

Ένας ομοσπονδιακός δικαστής διέταξε την Πέμπτη την κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να χρηματοδοτήσει πλήρως την επισιτιστική βοήθεια για 42 εκατομμύρια Αμερικανούς χαμηλού εισοδήματος τον Νοέμβριο έως την Παρασκευή, εμποδίζοντας το σχέδιό της να παρέχει μόνο μειωμένες παροχές κατά τη διάρκεια του shutdown της κυβέρνησης, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters.

