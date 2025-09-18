Σε σχέση με πέρυσι, περισσότεροι Αμερικανοί θεωρούν πλέον ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν υπερβολικά το Ισραήλ στον πόλεμο στη Γάζα, σύμφωνα με έρευνα του ανεξάρτητου Chicago Council on Global Affairs.

Συγκεκριμένα, 53% των Δημοκρατικών απάντησαν ότι οι ΗΠΑ παρέχουν υπερβολική στήριξη στο Ισραήλ, έναντι 40% πέρυσι. Ανάλογη αύξηση καταγράφεται και στους ανεξάρτητους, με 42% να συμφωνούν, οκτώ μονάδες πάνω σε σχέση με το 2024.

Αντίθετα, σχεδόν οι μισοί Ρεπουμπλικανοί εκτιμούν ότι η Ουάσινγκτον «τηρεί τη σωστή ισορροπία» στην υποστήριξή της προς το Ισραήλ. Πέρυσι, επί προεδρίας Μπάιντεν, 40% των Ρεπουμπλικανών δήλωναν ότι οι ΗΠΑ δεν στήριζαν αρκετά το Ισραήλ, ενώ φέτος, μόλις το 14% διατηρεί αυτή την άποψη,

Τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Πέμπτη βασίζονται σε έρευνα με εθνικό δείγμα 2.148 ενηλίκων στις ΗΠΑ, που διεξήχθη από τα μέσα έως τα τέλη Ιουλίου μέσω της Ipsos KnowledgePanel. Τα αποτελέσματα έχουν περιθώριο σφάλματος 2,2 ποσοστιαίων μονάδων.

Καθοδηγούμενοι κυρίως από Δημοκρατικούς και ανεξάρτητους, περισσότεροι Αμερικανοί δηλώνουν τώρα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν υπερβολικά το Ισραήλ, συνολικά το 37% φέτος, έναντι 30% πέρυσι. Μόνο το 10% όλων των Αμερικανών που συμμετείχαν στην έρευνα είπε ότι οι ΗΠΑ δεν στηρίζουν αρκετά το Ισραήλ.

Ένα 25% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι οι ΗΠΑ «τηρούν τη σωστή ισορροπία» στη στήριξή τους προς το Ισραήλ, ενώ περίπου το ίδιο ποσοστό απάντησε ότι δεν είναι σίγουρο. Παράλληλα, 40% των Αμερικανών θεωρούν ότι οι ΗΠΑ δεν παρέχουν αρκετή βοήθεια στους αμάχους στη Γάζα, έναντι 30% πέρυσι.

Εδώ και δεκαετίες, η αμερικανική στρατιωτική βοήθεια προς το Ισραήλ αποτελούσε ζήτημα σχεδόν διακομματικής συναίνεσης. Οι ΗΠΑ έχουν προσφέρει στο Ισραήλ πάνω από 200 δισ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Το ποσό αυτό αυξήθηκε κατακόρυφα πέρυσι, καθώς το Ισραήλ ενέτεινε τον πόλεμο στη Γάζα μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023. Ενώ από το 2019 έως το 2023 οι ΗΠΑ παρείχαν ετησίως 3,3 δισ. δολάρια σε στρατιωτική βοήθεια, το 2024 η στήριξη έφτασε τα 6,8 δισ. δολάρια.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε εγκρίνει δισεκατομμύρια σε πακέτα βοήθειας προς το Ισραήλ, ενώ η κυβέρνηση Τραμπ συνέχισε αυτή τη στήριξη, καταργώντας μάλιστα ένα μνημόνιο της εποχής Μπάιντεν που επιχειρούσε να θέσει όρια στις αποστολές όπλων σε χώρες όπου υπήρχε κίνδυνος παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εν μέσω ανησυχιών για πιθανές παραβιάσεις από τον ισραηλινό στρατό.

Η έρευνα του Chicago Council εξέτασε ειδικά και τις απόψεις των Αμερικανών για τη στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ. Διαπιστώθηκε ότι πάνω από 4 στους 10 Δημοκρατικούς και ανεξάρτητους πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ παρέχουν υπερβολική στρατιωτική βοήθεια, ενώ το ίδιο πιστεύει μόνο 20% των Ρεπουμπλικανών.

Δημοσκόπηση του Πανεπιστημίου Quinnipiac τον Αύγουστο κατέδειξε ότι 60% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων αντιτίθενται στην αποστολή περισσότερης αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας προς το Ισραήλ, ποσοστό που αυξήθηκε σημαντικά από το 41% που είχε καταγραφεί τον πρώτο μήνα μετά την έναρξη του πολέμου.

Το ποσοστό των Ρεπουμπλικανών που πιστεύουν ότι οι ΗΠΑ δεν παρέχουν αρκετή στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ μειώθηκε από 34% πέρυσι σε μόλις 12% φέτος, ενώ σχεδόν οι μισοί Ρεπουμπλικανοί θεωρούν τώρα ότι η αμερικανική βοήθεια είναι «στο σωστό επίπεδο».

Η υποστήριξη των Αμερικανών στην ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους παρέμεινε σε γενικές γραμμές σταθερή, με περίπου τους μισούς ενήλικες να τάσσονται υπέρ. Παρά την πλειοψηφική αντίθεση των Ρεπουμπλικανών, η υποστήριξή τους σε ένα παλαιστινιακό κράτος αυξήθηκε στο 35% από 27% πέρυσι.

Την ίδια στιγμή, όλο και περισσότερες χώρες, συμπεριλαμβανομένων συμμάχων των ΗΠΑ, έχουν εκφράσει στήριξη στην αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους. Η Γαλλία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος, το ίδιο και το Βέλγιο εντός του μήνα, ενώ η Βρετανία και ο Καναδάς έχουν γνωστοποιήσει ότι θα προχωρήσουν σε αναγνώριση υπό προϋποθέσεις.



Πηγή: The Washington Post

