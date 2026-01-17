O πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι επιβεβαίωσε σήμερα με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι έλαβε μία πρόσκληση εκ μέρους του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει, ως ιδρυτικό μέλος, στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα.

Κοινοποιώντας στον λογαριασμό του μια φωτογραφία της επιστολής πρόσκλησης, ο Μιλέι γράφει ότι θα ήταν «τιμή» να πάρει μέρος σε αυτό το συμβούλιο, στο οποίο θα προεδρεύει ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ και θα συμμετέχουν επίσης ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας Τόνι Μπλερ.

Ο Κάρνεϊ προτίθεται να αποδεχθεί μια πρόσκληση του Τραμπ

Ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ σκοπεύει να αποδεχθεί την πρόσκληση του Ντόναλντ Τραμπ να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ένας υψηλόβαθμος σύμβουλος του επικεφαλής της καναδικής κυβέρνησης, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.